Εκατοντάδες Ισπανοί παρακολούθησαν άλογα να καλπάζουν μέσα από ψηλές φλόγες, λίγες ώρες πριν οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων στη Μαδρίτη μεταφέρουν τα σκυλιά και τις γάτες τους στην εκκλησία για να τα ευλογήσουν με αγιασμό.

Οι αντίθετες ισπανικές παραδόσεις λαμβάνουν χώρα κάθε Ιανουάριο προς τιμήν του Αγίου Αντωνίου του Αββά, του προστάτη των κατοικίδιων ζώων. Και παρά τις κριτικές από τις οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων, το θέαμα με τα άλογα και τη φωτιά προσελκύει κάθε χρόνο πιστούς θεατές.

Το Λας Λουμινάριας είναι μια παράδοση αιώνων που λαμβάνει χώρα στο ισπανικό χωριό Σαν Μπαρτολομες Ντε Πινάρες, με πληθυσμό 500 κατοίκους, περίπου 100 χιλιόμετρα (60 μίλια) έξω από τη Μαδρίτη. Οι αναβάτες οδηγούν τα άλογα μέσα από φωτιές στη μέση του δρόμου σε μια πράξη που πιστεύεται ότι καθαρίζει τα ζώα για το επόμενο έτος.

«Παλιά, γινόταν επειδή πιστευόταν ότι τα κλαδιά και ο καπνός ευλογούσαν τα άλογα και τα γαϊδούρια, που χρησιμοποιούνταν για τη γεωργία, ως μια μορφή θεραπείας για να μην αρρωσταίνουν και να συνεχίζουν να εργάζονται στα χωράφια», είπε ο 62χρονος Αντόνιο Πατρίσιο, που συμμετείχε στην εκδήλωση.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής, όταν τεράστιες στοίβες από κλαδιά δέντρων τοποθετήθηκαν στις άκρες των δρόμων, ενώ οι ντόπιοι συγκεντρώθηκαν για να μοιραστούν κρασί, μπύρα και γλυκά. Λίγες ώρες αργότερα, οι στοίβες άναψαν και μετατράπηκαν σε απειλητικές φωτιές, τις οποίες τα ζώα έπρεπε να πηδήξουν ή να παρακάμψουν.





Οι οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων έχουν από καιρό επικρίνει το Las Luminarias, αλλά οι ντόπιοι λένε ότι τα άλογα σπάνια, αν όχι ποτέ, τραυματίζονται.



Το επόμενο πρωί, την ημέρα του Αγίου Αντωνίου, οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων σε ορισμένες εκκλησίες σε όλη την Ισπανία παίρνουν τα τριχωτά τους συντρόφια για να τα ραντίσουν με αγιασμό. Πιστεύεται επίσης ότι αυτή η τελετουργική ευλογία φέρνει στα ζώα υγεία και προστασία για όλο το χρόνο.



Οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων περίμεναν υπομονετικά το Σάββατο έξω από την είσοδο της εκκλησίας του Αγίου Αντωνίου στο κέντρο της Μαδρίτης, όπου καθολικοί ιερείς ευλογούσαν τα ζώα που περνούσαν. Πολλά από τα σκυλιά ήταν τυλιγμένα με χειμερινά γιλέκα, ενώ οι γάτες φαινόταν λίγο πιο μπερδεμένες.

«Είμαι χαρούμενη που μπορώ να το κάνω», είπε η Ρόζα Γκόμεζ, κάτοικος της Μαδρίτης, κρατώντας την σκυλίτσα της με τα μυτερά αυτιά, την Κία. «Είναι ένα μικρό σκυλάκι που μας το έδωσε πριν από έξι χρόνια μια οικογένεια που δεν μπορούσε να το φροντίσει, οπότε το υιοθετήσαμε και από τότε μας κάνει υπέροχη παρέα».

Λίγες ώρες πριν την έναρξη του Λας Λουμινάριας, οι αναβάτες τυλίγουν τις ουρές των αλόγων τους με πυρίμαχη ταινία και πλέκουν τις χαίτες τους. Μερικοί απλώνουν ένα γλάσο στη χαίτη των ζώων για να μην καούν καθώς πηδούν μέσα στις φλόγες. Άλλοι τα ομορφαίνουν, πλέκοντας σφιχτά τις χαίτες τους, δένοντας ροζ και κόκκινες κορδέλες στις ουρές τους που είναι τυλιγμένες με ταινία και στολίζοντάς τα με διακοσμητικά καλύμματα για το κεφάλι.

Η κτηνοτροφία και η γεωργία ήταν κοινά μέσα διαβίωσης στο San Bartolomé και σε δεκάδες άλλα χωριά και κωμοπόλεις της κεντρικής Ισπανίας, τα οποία τώρα παραμένουν άδεια για το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Οι ντόπιοι λένε ότι το Las Luminarias ξεκίνησε μετά από μια μυστηριώδη ασθένεια που έπληξε τα ζώα του χωριού πριν από αιώνες, μετά την οποία οι άνθρωποι άρχισαν να πιστεύουν ότι ο καπνός μπορούσε να καθαρίσει και να θεραπεύσει τα άλογα.

Το να πας στο Λας Λουμινάριας σημαίνει να επιστρέψεις στο σπίτι τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης μέρας με ρούχα και μαλλιά που να μυρίζουν καπνό. Στην ερημωμένη ισπανική ύπαιθρο, οι ντόπιοι χαιρετίζουν το γεγονός ότι η παράδοση φέρνει την οικογένεια, τους φίλους και τους θεατές στο χωριό για μία νύχτα κάθε χρόνο.



Διαβάστε επίσης: Στις φλόγες φάρμα στο Μένοικο - Κάηκαν πάνω από 1000 νεογέννητα αιγοπρόβατα





Πηγή: Associated Press