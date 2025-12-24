Η Emirates «απογείωσε» φέτος τον χριστουγεννιάτικο χαιρετισμό της, παρουσιάζοντας το Airbus A380 ως το Sleigh380, με λαμπερή κόκκινη μύτη εμπνευσμένη από τον Ρούντολφ και αποστολή… παγκόσμιας παράδοσης δώρων.

Ψηφιακή τέχνη, όχι ΑΙ

Η αεροπορική εταιρεία ξεκαθάρισε από την αρχή ότι το βίντεο δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, αλλά χειροποίητη ψηφιακή δημιουργία σε συνεργασία με τον καλλιτέχνη @100.pixels, μακροχρόνιο συνεργάτη της Emirates και δημιουργό προηγούμενων viral A380 reels.





Introducing the Sleigh380. Santa's going long-haul this year!



Merry Christmas from Emirates. 🎅🎄🎁 pic.twitter.com/RqsHdcqAQC — Emirates (@emirates) December 23, 2025

Χριστούγεννα στα 40.000 πόδια

Για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, η Emirates λάνσαρε χριστουγεννιάτικο reel – αυτή τη φορά με τον τηλεοπτικό παρουσιαστή Andi Peters, που προώθησε τα γιορτινά gourmet μενού της εταιρείας για τον Δεκέμβριο.

Γιορτινή εμπειρία και ρεκόρ επιβατών

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Δεκεμβρίου, οι επιβάτες της Emirates απολαμβάνουν θεματικά ροφήματα, επιδόρπια, συλλεκτικά δώρα και ειδικά διαμορφωμένα lounges. Στην πιο πολυσύχναστη ταξιδιωτική περίοδο, η εταιρεία αναμένει να διαχειριστεί 2,3 εκατ. αναχωρήσεις και 2,5 εκατ. αφίξεις, εξυπηρετώντας συνολικά εκατομμύρια ταξιδιώτες.

Γιορτινά πιάτα στον ουρανό

Το χριστουγεννιάτικο μενού περιλαμβάνει «ουρανο-εκδοχές» κλασικών πιάτων: ψητή γαλοπούλα με γέμιση κάστανου, αρνίσιο κότσι με επικάλυψη μυρωδικών, truffle πατάτες, πάπια confit και γλυκά όπως fruitcake, festive μους και φράουλες με κρέμα για τους επιβάτες της First Class.

Μήνυμα με χιούμορ

Το κόκκινο A380 με τη μύτη-σήμα κατατεθέν έγινε σύμβολο της καμπάνιας, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και σε μια τεχνοκρατική βιομηχανία όπως οι αερομεταφορές, υπάρχει χώρος για νοσταλγία και χιούμορ – ειδικά τα Χριστούγεννα.