Οι πολύχρωμες πεταλούδες, σύμβολο ομορφιάς και αρμονίας της φύσης, φαίνεται πως κυριολεκτικά... ξεθωριάζουν.

Μια πρόσφατη μελέτη από Βραζιλιάνους και Ευρωπαίους επιστήμονες αποκαλύπτει ότι οι ζωηρές αποχρώσεις στις φτερούγες των πεταλούδων εξαφανίζονται σταδιακά, καθώς τα τροπικά δάση υποβαθμίζονται και αντικαθίστανται από μονοκαλλιέργειες.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν πως οι πεταλούδες που ζουν σε φυτείες ευκαλύπτων έχουν πλέον σκούρες και θαμπές αποχρώσεις, με τα καφέ είδη να κυριαρχούν. Σε αντίθεση, στα εναπομείναντα φυσικά δάση εντοπίζονται ακόμα περισσότερα είδη με εντυπωσιακά χρώματα, αν και σε φθίνουσα πορεία.

Πεταλούδες: Το περιβάλλον καθορίζει τα χρώματα

Σύμφωνα με την επικεφαλής της έρευνας, Maider Iglesias-Carrasco από το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, οι αλλαγές αυτές δεν είναι τυχαίες: «Οι πεταλούδες προσαρμόζονται στο φόντο του περιβάλλοντός τους και όταν αυτό γίνεται πιο σκοτεινό και μονότονο, κάνουν το ίδιο για να επιβιώσουν».

Τα χρώματα στις πεταλούδες έχουν σημαντικό ρόλο: βοηθούν στην απόκρυψη από θηρευτές, αλλά και στην προσέλκυση συντρόφου. Όμως, η αποψίλωση της Αμαζονίας, που έχει ήδη μειώσει το δασικό της απόθεμα κατά 15,4% μεταξύ 2004 και 2017, έχει αλλάξει τους κανόνες επιβίωσης.

Οι πεταλούδες θα είναι σύντομα είδος υπό εξαφάνιση



Αυτό που ανησύχησε τους ερευνητές είναι η ταχύτητα με την οποία αλλάζει η χρωματική παλέτα των πεταλούδων. Η φυσική επιλογή απαιτεί συνήθως εκατομμύρια χρόνια, όμως τώρα η αλλαγή γίνεται σε ελάχιστες γενιές.

«Τα χρώματα στις φτερούγες των πεταλούδων είναι αποτέλεσμα εξελικτικών διαδικασιών εκατομμυρίων ετών», επισημαίνει ο φωτογράφος και μέλος της ερευνητικής ομάδας Roberto Garcia-Roa. «Σήμερα όμως, τα περιβαλλοντικά σοκ επιταχύνουν τις αλλαγές, απειλώντας την ποικιλομορφία και την ομορφιά της φύσης».

Η ανάγκη για δράση



Η έρευνα λειτουργεί ως προειδοποιητικό σήμα για το πώς η ανθρώπινη δραστηριότητα επηρεάζει ακόμη και τις πιο εντυπωσιακές πτυχές της φύσης. Αν δεν ανακοπεί η αποψίλωση των δασών και η καταστροφή των ενδιαιτημάτων, ο κόσμος μας ενδέχεται να γίνει όχι μόνο πιο φτωχός σε βιοποικιλότητα, αλλά και κυριολεκτικά πιο... άχρωμος.

