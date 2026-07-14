Στις 14 Ιουλίου 1789, η πτώση της Βαστίλης σηματοδότησε την απαρχή της Γαλλικής Επανάστασης και άλλαξε την πορεία της ευρωπαϊκής ιστορίας. Αν και η Κύπρος βρισκόταν τότε υπό οθωμανική κυριαρχία, οι εξελίξεις στο Παρίσι δεν άφησαν ανεπηρέαστο το νησί.

Η σύνδεση της Κύπρου με τα γεγονότα της εποχής δεν έγινε μέσω στρατιωτικών ή πολιτικών εξελίξεων, αλλά μέσα από το γαλλικό προξενείο της Λάρνακας, το οποίο αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα διπλωματικά και εμπορικά κέντρα της Γαλλίας στην Ανατολική Μεσόγειο.





Το γαλλικό προξενείο της Λάρνακας

Στα τέλη του 18ου αιώνα η Λάρνακα αποτελούσε το σημαντικότερο εμπορικό λιμάνι της Κύπρου και φιλοξενούσε προξένους σχεδόν όλων των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων.

Επικεφαλής του γαλλικού προξενείου ήταν ο Μπενουά Αστιέ (Benoît Astier), ο οποίος υπηρετούσε ως πρόξενος της Γαλλίας κατά την περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης. Σύμφωνα με σύγχρονες πηγές της εποχής, ο Γάλλος πρόξενος κατείχε εξέχουσα θέση μεταξύ όλων των ευρωπαίων προξένων στην Κύπρο και είχε σημαντικές διοικητικές αρμοδιότητες έναντι της γαλλικής παροικίας.





Πώς έφτασαν τα νέα της Βαστίλης στην Κύπρο

Την εποχή εκείνη δεν υπήρχε φυσικά τηλεγράφος ή εφημερίδες με άμεση διανομή. Οι ειδήσεις ταξίδευαν με εμπορικά πλοία και επίσημη διπλωματική αλληλογραφία.

Τα νέα της πτώσης της Βαστίλης έφτασαν στη Λάρνακα μέσω των γαλλικών εμπορικών πλοίων από τη Μασσαλία και μέσω της πρεσβείας της Γαλλίας στην Κωνσταντινούπολη, η οποία διαβίβαζε οδηγίες στα προξενεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.



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Τα αρχεία που διασώζουν την ιστορία

Σήμερα σώζεται η επίσημη αλληλογραφία του γαλλικού προξενείου της Λάρνακας στα Διπλωματικά Αρχεία της Γαλλίας στη Νάντη.

Η σειρά 166PO/D43 περιλαμβάνει την προξενική αλληλογραφία της Λάρνακας από το 1751 έως το 1912, ενώ διατηρούνται και έγγραφα της περιόδου λίγο πριν και αμέσως μετά τη Γαλλική Επανάσταση, δηλαδή της εποχής κατά την οποία υπηρετούσε ο Μπενουά Αστιέ.

Παρότι μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί δημοσιευμένη επιστολή που να περιγράφει άμεσα την πτώση της Βαστίλης από την Κύπρο, τα αρχεία περιλαμβάνουν την επίσημη αλληλογραφία εκείνης της περιόδου και αποτελούν την πλησιέστερη πρωτογενή πηγή για να διαπιστωθεί πώς ενημερώθηκε το νησί για τα γεγονότα του 1789.

Ένα πολύτιμο ιστορικό αρχείο

Η σημασία του αρχείου είναι τέτοια ώστε το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών της Ελλάδας έχει καταρτίσει ειδικό κατάλογο των ανέκδοτων εγγράφων του γαλλικού προξενείου της Λάρνακας, τα οποία καλύπτουν τη διοίκηση, το εμπόριο, τις επιδημίες, τις σχέσεις με τις οθωμανικές αρχές και την καθημερινότητα της Κύπρου κατά τον 18ο αιώνα.

Η Κύπρος στο σταυροδρόμι της ευρωπαϊκής ιστορίας

Η Κύπρος μπορεί να μην είχε άμεση συμμετοχή στα γεγονότα της 14ης Ιουλίου 1789, ωστόσο αποτελούσε κρίσιμο σημείο του γαλλικού διπλωματικού και εμπορικού δικτύου στην Ανατολική Μεσόγειο. Μέσα από το γαλλικό προξενείο της Λάρνακας και τη διασωζόμενη αλληλογραφία του, το νησί συνδέεται με μία από τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας, προσφέροντας σήμερα στους ιστορικούς ένα πολύτιμο παράθυρο για τη μελέτη του τρόπου με τον οποίο η Γαλλική Επανάσταση έγινε γνωστή στην οθωμανική Κύπρο.