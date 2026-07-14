Δεκάδες χιλιάδες πολίτες αναμένεται να κατακλύσουν σήμερα το κέντρο του Παρισιού για τους εορτασμούς της Ημέρας της Βαστίλης, παρά τον έντονο καύσωνα που πλήττει τη Γαλλία.

Η φετινή στρατιωτική παρέλαση στα Ηλύσια Πεδία αποκτά ιδιαίτερη πολιτική και συμβολική σημασία.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, θα παρακολουθήσει για τελευταία φορά ως αρχηγός του κράτους την εθνική παρέλαση, έχοντας στο πλευρό του τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η παρουσία του Ουκρανού προέδρου υπογραμμίζει τη διαρκή στήριξη του Παρισιού προς το Κίεβο, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται στον πέμπτο χρόνο του.

Στην παρέλαση συμμετέχει και άγημα από την Εθνική Φρουρά της Κύπρου.

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Πηγή: Πρώτο θέμα