Την εποχή της τρόικας, των ΑΤΜ και του κουρέματος, σχεδόν κανείς δεν θυμήθηκε ότι η Κύπρος είχε έναν Μνημόνιο εδώ και 1.600 χρόνια. Και μάλιστα άγιο.

Την άνοιξη του 2013 η Κύπρος είχε πάθει συλλογική… μνημονίτιδα.

Άνοιγες τηλεόραση, Μνημόνιο.

Άνοιγες ραδιόφωνο, Μνημόνιο.

Πήγαινες καφενείο, Μνημόνιο.

Πήγαινες να πληρώσεις καφέ, δεν είχες λεφτά λόγω… Μνημονίου.

Η λέξη ακουγόταν τόσες φορές την ημέρα που αν φώναζες «Μνημόνιο!» στη μέση της Λήδρας, υπήρχε σοβαρή πιθανότητα να γυρίσει ο μισός πληθυσμός της Λευκωσίας.

Κι όμως, μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, σχεδόν κανείς δεν θυμήθηκε ότι η Κύπρος είχε δικό της Μνημόνιο πολύ πριν την τρόικα.

Όχι οικονομικό.

Άγιο.

Τον Άγιο Μνημόνιο της Αμαθούντας.

Έναν από τους παλαιότερους επισκόπους της Κύπρου, ο οποίος έζησε τον 4ο αιώνα μ.Χ., σε μια εποχή που οι άνθρωποι ανησυχούσαν περισσότερο για τη σωτηρία της ψυχής παρά για την αξιολόγηση της Moody’s.

Ο Άγιος Μνημόνιος υπήρξε επίσκοπος της Αμαθούντας και έμεινε γνωστός ως ο άνθρωπος που καθοδήγησε και χειροτόνησε τον μετέπειτα Άγιο Τύχωνα, έναν από τους σημαντικότερους αγίους του νησιού.

Με σημερινούς όρους θα λέγαμε ότι ήταν ο άνθρωπος που έκανε το scouting, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη του ταλέντου πριν αυτό γίνει διάσημο.

Κάπως σαν εκείνον τον προπονητή ακαδημιών που ανακάλυψε τον αστέρα, αλλά κανείς δεν θυμάται το όνομά του.

Η μεγαλύτερη ειρωνεία όμως είναι άλλη.

Το όνομά του προέρχεται από τη μνήμη.

Κι όμως ο ίδιος σχεδόν ξεχάστηκε.

Έτσι φτάσαμε στο σημείο το 2013 να γνωρίζουν όλοι το Μνημόνιο των τραπεζών, αλλά ελάχιστοι τον Μνημόνιο της Αμαθούντας.

Ίσως τελικά αυτό να είναι το πιο κυπριακό κομμάτι της ιστορίας.

Να θυμόμαστε για χρόνια εκείνους που μας πήραν τα λεφτά και να ξεχνάμε εκείνους που μας άφησαν κληρονομιά.

Και κάπου εκεί, αν ο Άγιος Μνημόνιος μπορούσε να δει τις ειδήσεις του 2013, πιθανότατα θα αναρωτιόταν:

«Καλά, τόσες φορές ακούσατε το όνομά μου και ούτε ένα κερί δεν ανάψατε;»

* Ο Κρίστοφερ Πιτσιλλίδης είναι ιστοριοδίφης της συλλογικής μνήμης του κυπριακού εφημεριδικού Τύπου και ερευνητής ιστορικών τεκμηρίων της Κύπρου.

Πηγές: Μεγάς Συναξαριστής της Ορθόδοξης Εκκλησίας, 16 Ιουνίου./Βίος του Αγίου Τύχωνος Επισκόπου Αμαθούντος./Πολιγνώση, λήμματα «Άγιος Μνημόνιος», «Άγιος Τύχων» και «Αμαθούντα»./Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού, ιστορικά στοιχεία για τους επισκόπους της Αμαθούντας./Συναξαριστικές και αγιολογικές αναφορές της Ορθόδοξης Εκκλησίας για τον Άγιο Μνημόνιο και τον Άγιο Τύχωνα./Αρχαιολογικές και ιστορικές μελέτες για την αρχαία Αμαθούντα και την πρώιμη χριστιανική Κύπρο.