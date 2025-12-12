Μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί γιατί στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Κύπρο ο οδήγηση γίνεται από τα αριστερά. Η απάντηση βρίσκεται στους μεσαιωνικούς χρόνους, όταν οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν δεξιόχειρες και κινούνταν ή ιππεύαν κρατώντας το σπαθί τους με το δεξί χέρι. Η κίνηση στα αριστερά του δρόμου τους επέτρεπε να έχουν το δεξί τους χέρι –και άρα το όπλο– προς το κέντρο, ώστε να μπορούν να αμυνθούν ευκολότερα απέναντι σε έναν πιθανό αντίπαλο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Αργότερα, με την ανάπτυξη των αμαξών και των κάρων, οι αμαξάδες συνήθως κάθονταν στα δεξιά, για να χειρίζονται το μαστίγιο με το δεξί χέρι. Η οδήγηση στην αριστερή πλευρά τούς έδινε καλύτερη ορατότητα του δρόμου και μεγαλύτερο έλεγχο της απόστασης από τα οχήματα που έρχονταν αντίθετα.

Σε αντίθεση με τη Βρετανία, η Γαλλία και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες καθιέρωσαν την οδήγηση στα δεξιά, ιδιαίτερα μετά τη Γαλλική Επανάσταση και την εποχή του Ναπολέοντα, όταν οι κανόνες τυποποιήθηκαν και επιβλήθηκαν στις περιοχές που κατακτούσε η Γαλλία.

Η Βρετανία, ωστόσο, διατήρησε την παράδοσή της και την καθιέρωσε επισήμως με νόμο το 1835. Μέσω της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, η πρακτική αυτή μεταφέρθηκε και σε άλλες χώρες, όπως η Ιαπωνία, η Αυστραλία, η Ινδία και η Κύπρος.





