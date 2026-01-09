Ως Έλληνας και πολίτης αυτής της δύσμοιρης Κυπριακής Δημοκρατίας είμαι θυμωμένος, απελπισμένος, εξοργισμένος, με αφορμή το νέο βίντεο που εμφανίζει τρία πρόσωπα, πολύ στενά συνδεδεμένα με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, να συζητούν με «Ολλανδούς επενδυτές» (;) για «επενδύσεις 150 εκ.» και χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας – του 2023 και του 2028.

Ναι, η βιντεογράφηση είναι παράνομη. Ναι, έγινε επιτήδεια κοπτοραπτική για να συρραφεί ένα βίντεο οκτώ λεπτών, που εκθέτει ανεπανόρθωτα τον Πρόεδρο, την Κυβέρνηση, συμβούλους και συνεργάτες του αλλά αφήνει μια δυσώδη τάτσα στο όνομα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ναι, δεν αποκλείεται και μάλλον είναι σίγουρο ότι πρόκειται για δουλειά ξένης δύναμης και όλοι καταλαβαίνουμε ποια ή ποιες εννοούμε.

Ναι, πρόκειται για υβριδική επίθεση κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, και πότε; Την επομένη της ανάληψης της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν επρόκειτο για «επενδυτές» αλλά μάλλον για διατεταγμένους πράκτορες ξένης δύναμης, που ήρθαν στοχευμένα και μελετημένα να προκαλέσουν αυτόν τον πρωτοφανή σάλο. Αλλά…

Είμαι θυμωμένος με τη συμπεριφορά των τριών στενότατων συνεργατών του Προέδρου. Φέρονται να είπαν όσα επιπόλαια, ανεύθυνα και αχρείαστα είπαν, σε άτομα που δεν γνώριζαν. Ακόμα και ένα νήπιο θα διερευνούσε: Ποιοι είναι αυτοί οι επενδυτές; Ποιαν εταιρεία εκπροσωπούν; Τι είναι αυτή η εταιρεία και ποιοι είναι οι ιδρυτές, τα μέλη του Δ.Σ.; Ποιες επενδύσεις πραγματοποιεί και σε ποιους τομείς σε ποιες χώρες; Πόσο σοβαρή είναι η επενδυτική εταιρεία και γιατί επέλεξε την Κύπρο.

Ποιοι είναι αυτοί οι «επενδυτές» που κατσιάρισαν 150 εκ. για να κάνουν δήθεν επενδύσεις; Γιατί οι τρεις στενότατοι συνεργάτες του Προέδρου ξελιγώθηκαν και άρχισαν να φλυαρούν για πρόσωπα και ζητήματα που δεν είχαν καμία απολύτως σχέση με τις «επενδύσεις»;

Είμαι θυμωμένος με την ανευθυνότητα, την επιπολαιότητα, την ασύγγνωστη αφέλεια που επιδείχθηκαν επειδή, στο άκουσμα «επενδύσεων» φαίνεται να άνοιξαν οι γλώσσες και άρχισαν να λένε πράγματα άσχετα με την υποτιθέμενη επένδυση.

Ως πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας είμαι απελπισμένος επειδή ξανά και για ακόμα μία φορά τα παθήματα δεν μας γίνονται καθόλου μαθήματα: Η υπόθεση Al Jazeera ΔΕΝ έγινε μάθημα σε κανέναν! Όσα βλέπουμε σήμερα, τα είδαμε πριν από μερικά χρόνια. Όλοι όσοι ανήκουν στη σφαίρα της διακυβέρνησης του τόπου, ΟΦΕΙΛΑΝ να είναι πολύ προσεκτικοί, υποψιασμένοι και προβλεπτικοί.

Οι επιπτώσεις από αυτήν τη νέα τάτσα στη φήμη της Κυπριακής Δημοκρατίας πλήττουν καίρια τον Πρόεδρο. Αυτός επέλεξε τα άτομα που συνομίλησαν με τους «Ολλανδούς επενδυτές». Αυτός τους εμπιστεύτηκε. Αυτός τους θεωρεί και τους χρησιμοποιεί ως στενότατους συνεργάτες του. Αυτός τους έδωσε το ελεύθερο να ενεργούν και να μιλούν όπως φαίνεται να έπραξαν.

Συνεπώς, η κύρια ευθύνη για το σημερινό κατάντημα – χωρίς να εμπλέκεται ο Πρόεδρος – ανήκει και βαρύνει τον Ν. Χριστοδουλίδη επειδή αυτός είναι ο Πρόεδρος και ο πολιτικός προϊστάμενος, επειδή αυτός τους περιλαμβάνει στον στενότατο κύκλο των συνεργατών και εμπίστων του.

Δεν ισχυρίζομαι ότι οι τρεις είναι ένοχοι ή ότι πρέπει να καταδικαστούν χωρίς να ακουστούν. Όμως αφού ξεκίνησε έρευνα, αυτή πρέπει να πάει σε βάθος, να ερευνήσει τα πάντα και τους πάντες και ΟΧΙ να καταπνιγεί κάτω από το βολικό πλην αστείο επιχείρημα περί του «κρατικού συμφέροντος» ή για λόγους «ζωτικών συμφερόντων», κλπ. ανοησίες.

Οι πολίτες απαιτούν εξηγήσεις γι’ αυτό το τραγικό γεγονός που προσβάλλει όλους μας και εκθέτει ανεπανόρθωτα την Κυπριακή Δημοκρατία, τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, επειδή τους εμφανίζει άλλα να διακηρύττουν – για σταθερότητα, ασφάλεια, οικονομική ευρωστία, κλπ – και άλλα να καταγγέλλονται. Μας εμφανίζουν ως παραδόπιστους γι’ αυτό ευκολόπιστους και επιρρεπείς στη ρεμούλα, στη λαμογιά, στην αρπαχτή, στην κονόμα, δηλ. ένα λαό φοινίκων και ένα κράτος διεφθαρμένων.

Γι’ αυτό ως πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας είμαι εξοργισμένος επειδή θυμάμαι τις εξαγγελίες του προέδρου Χριστοδουλίδη για πάταξη της διαφθοράς και καταπολέμηση της ως μίας μεγάλης πρόκλησης διά της αξιοποίησης «αρίστων».

Επειδή σέβομαι τον θεσμό του Προέδρου, δεν ανέχομαι οποιονδήποτε να κομπάζει ενώπιον άγνωστων ξένων ότι με τον Πρόεδρο είναι τόσο στενά φιλαράκια ώστε να σηκώνει ανά πάσα στιγμή το τηλέφωνο, αυτός να του απαντά αμέσως διότι, φέρεται να είπε: «Η σχέση που έχουμε είναι από τα μεγαλύτερα προτερήματα που έχουμε. Έχουμε καθημερινή επικοινωνία. Είναι όπως την φιλενάδα μου»!

Ντροπή! Αυτό είναι κατάντημα που πιστώνεται, δυστυχώς για μας, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας επειδή αυτός επέλεξε, διόρισε, προώθησε, επέβαλε, ανέχεται ακόμα όσους διακινούνται γύρω του. Ότι ακόμα αποδέχεται πρόσωπα και καταστάσεις που προσβάλλουν και εκθέτουν τον ίδιο και προπάντων την Κυπριακή Δημοκρατία, η ευθύνη είναι πλήρως δική του. Θυμάμαι τις πολλές διακηρύξεις του για διαφάνεια και λογοδοσία. Ιδού, λοιπόν, η Ρόδος!

Λαός και κόμματα απαιτούν όχι μόνο διαφάνεια και λογοδοσία αλλά και πολλές εξηγήσεις για το περιβάλλον του Προέδρου, όπου εμφανώς διάφοροι δεν ανταποκρίνονται στην αποστολή τους για την υπεράσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και της καλής φήμης της, αλλά την εκθέτουν και την απαξιώνουν με την ανεπάρκεια, την ανευθυνότητα και την προχειρότητα που επιδεικνύουν σε σοβαρές υποθέσεις του κράτους.

Με ποιο ισχυρό καθαρτικό Πρόεδρε θα επιχειρήσετε να καθαρίσετε την νέα τάτσα που στιγματίζει την Κυπριακή Δημοκρατία – και εσάς κι εμάς;