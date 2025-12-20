Τις προάλλες, είχαμε στο Ευρωκοινοβούλιο συνέδριο για τα 25 χρόνια από την διακήρυξη του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Ο Χάρτης αυτός έχει τεράστια πολιτική σημασία για την Κύπρο απέναντι στην κατοχή.

Η Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) εντάχθηκε στην ΕΕ το 2004, με όλη της την επικράτεια, περιλαμβανομένης της κατεχόμενης περιοχής στην οποία δεν εφαρμόζεται η Ευρωπαϊκή νομιμότητα λόγω της γραμμής Αττίλα. Από το 2009, ο Χάρτης είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ δεσμευτικός για όλα τα κράτη-μέλη και όλους τους πολίτες της ΕΕ, χωρίς εξαιρέσεις. Έτσι, ο Χάρτης δημιουργεί μια νομική προστασία και ασφάλεια για κάθε πολίτη της ΕΕ, που δεν μπορεί ένα κράτος-μέλος να μειώσει ή να ακυρώσει. Όποιο κράτος απορρίπτει τον Χάρτη, τίθεται εκτός ΕΕ όπως έγινε με τη Βρετανία.

Για να καταδειχθεί η σπουδαιότητα του Χάρτη για την Κύπρο, παραθέτω μερικά από τα αναφαίρετα δικαιώματα και ελευθερίες για κάθε πολίτη της ΕΕ: δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια, ελευθερία διακίνησης και εγκατάστασης, σεβασμός στο δικαίωμα ιδιοκτησίας κ.ά. Όλα παραβιάζονται ωμά από την κατοχή καθώς ο Χάρτης είναι νομικά δεσμευτικός και ισότιμος με τις Συνθήκες της ΕΕ κι αποτελεί την κορυφαία πηγή νομοθεσίας στην ΕΕ που υπερέχει και του Κυπριακού Συντάγματος. Επομένως, η όποια λύση του Κυπριακού θα πρέπει απαραίτητα να εφαρμόζει τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, παρέχοντας σε κάθε πολίτη της Κύπρου τα δικαιώματά του χωρίς διακρίσεις βάσει εθνικότητας ή θρησκείας, τα οποία δικαιώματα μόνο η ΕΕ εγγυάται και φυσικά όχι μια τρίτη χώρα και καταχτητής όπως η Τουρκία.

Επιπλέον, η Συνθήκη Εγγυήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, που η Τουρκία προβάλλει, προφασιζόμενη δήθεν δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, έχει προ καιρού νεκρώσει για την Τουρκία για δύο τουλάχιστον λόγους.

α) την προστασία και ασφάλεια κάθε πολίτη βάσει του Χάρτη της ΕΕ εγγυάται μόνο η ΕΕ

και

β) είναι παγκόσμια παραδοξότητα στις διεθνείς σχέσεις να επικαλείται η Τουρκία την Συμφωνία Εγγυήσεως της ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας ενόσω η Τουρκία συνεχίζει την παράνομη κατοχή με το κατοχικό καθεστώς και άρνηση αναγνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), τον Χάρτη με τα Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ελευθερίες, περιλαμβανομένου του ατομικού δικαιώματος στην ασφάλεια, εγγυάται μόνο η ΕΕ. Είναι ενδιαφέρον που οι σφετεριστές και απατεώνες που λυμαίνονται παράνομα τα κατεχόμενα μέσω του κατοχικού καθεστώτος, προφασίζονται την ανάγκη για προστασία δήθεν της Τουρκίας, παρεμποδίζοντας μια λύση ευρωπαϊκής νομιμότητας και εφαρμογής του Χάρτη. Τέτοια καίρια θέματα είναι … «απαγορευμένα» στις πλείστες ΜΚΟ με δικοινοτικό χαρακτήρα που μάλιστα απολαμβάνουν χορηγίες της ΕΕ.

Καταληκτικά, κάθε πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας και ειδικά ένας Τουρκοκύπριος, έχει μια επιλογή. Είτε με την ΕΕ, είτε με την Τουρκία. Και με τα δύο δεν γίνεται.

Κώστας Μαυρίδης, Ευρωβουλευτής ΔΗΚΟ (S&D)

