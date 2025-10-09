Την ανάγκη ενιαίας στάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε κάθε μορφή παραβίασης του συνόλου των ευρωπαϊκών συνόρων, τόνισε με παρέμβασή του ο Ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης (ΔΗΚΟ, S&D) κατά τη συζήτηση με θέμα «Ενιαία απάντηση στις πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου και κρίσιμων υποδομών κρατών-μελών της ΕΕ από τη Ρωσία», στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Ο κ. Μαυρίδης, σχολιάζοντας την εισαγωγική ομιλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ursula von der Leyen, σχετικά με τη ρωσική επιδρομή μη-επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ιδού ένα δείγμα από το λεκτικό που χρησιμοποίησε η κ. von der Leyen στην εισαγωγική της ομιλία για την πρόσφατη επιδρομή ρωσικών μη-επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στα ανατολικά μας σύνορα: «υβριδικός πόλεμος», «εσκεμμένη εκστρατεία κατά της Ευρώπης», «ανάγκη να απαντήσουμε ενωμένοι με τείχος κατά των μη-επανδρωμένων αεροσκαφών και με άλλες δράσεις». Συμφωνούμε πλήρως (με την προτροπή της) για ενιαία απάντηση/κοινές δράσεις για την υπεράσπιση της Ευρ. Ένωσης. Ωστόσο, πολλές εκατοντάδες παραβιάσεις σε αέρα, θάλασσα και έδαφος, συμβαίνουν ετησίως από την Τουρκία εις βάρος των συνόρων μας στην Ανατ. Μεσόγειο». Συνεχίζοντας, ο Κύπριος Ευρωβουλευτής τόνισε ότι «αυτή την στιγμή, δύο εξοπλισμένα τουρκικά drones (μη-επανδρωμένα αεροσκάφη) παραβιάζουν το FIR της Κύπρου, επιπρόσθετα από την συνεχιζόμενη κατοχή εδάφους της ΕΕ στην Κύπρο».

Καταλήγοντας ο κ. Μαυρίδης υπέδειξε: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να λειτουργεί ως ο θεματοφύλακας των Συνθηκών και των αξιών της ΕΕ και όχι να μας διχάζει με την στάση σιωπής, με δύο μέτρα και δύο σταθμά ή υποκρισίες».