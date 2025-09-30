Η Ομάδα του ΕΛΚ δεν θα παραμείνει σιωπηλή Ομιλία του Επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας και Αντιπροέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης κ. Νίκου Τορναρίτη εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την καταπάτηση των δημοκρατικών αρχών στην Τουρκία.

Ο Επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας και Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Νίκος Τορναρίτης, μίλησε σήμερα εκ μέρους της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ολομέλεια της Συνέλευσης. Στην ομιλία του, ο κ. Τορναρίτης τόνισε ότι η Τουρκία, ως ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και συμβαλλόμενο μέρος στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, οφείλει να σέβεται πλήρως τις υποχρεώσεις της.

Επισήμανε ότι η συνεχιζόμενη φυλάκιση πολιτικών ηγετών όπως ο Σελαχαττίν Ντεμιρτάς και ο Οσμάν Καβαλά, παρά τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και οι πολιτικές διώξεις εναντίον εκλεγμένων δημάρχων, δημοσιογράφων, ακαδημαϊκών και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, αποτελούν μέρος μιας συστηματικής προσπάθειας υπονόμευσης του πλουραλισμού και συγκέντρωσης της εξουσίας.

Ο κ. Τορναρίτης υπογράμμισε με έμφαση ότι η κατάσταση αυτή είναι ασυμβίβαστη με τις αξίες και τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης. «Αρκετά πια», σημείωσε, καλώντας την Κοινοβουλευτική Συνέλευση να αντιδράσει με ενισχυμένη παρακολούθηση, πολιτικές συνέπειες και αιρεσιμότητα στη συνεργασία με την Τουρκία, εφόσον η τελευταία εξακολουθήσει να παραβιάζει τις δεσμεύσεις της.

Το μήνυμα, όπως ανέφερε, είναι σαφές: άμεση απελευθέρωση του Ντεμιρτάς και του Καβαλά, τερματισμός των διώξεων κατά αιρετών δημάρχων και δημοσιογράφων και πλήρης αποκατάσταση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης. Αυτά, τόνισε, δεν αποτελούν παραχωρήσεις αλλά θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές. «Το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν μπορεί να παραμένει σιωπηλό. Η Ομάδα του ΕΛΚ δεν θα παραμείνει σιωπηλή», κατέληξε στην ομιλία του ο κ. Τορναρίτης.