Η παράνομη σύλληψη πέντε Ελληνοκυπρίων συμπολιτών μας στα κατεχόμενα δεν αποτελεί έκπληξη. Είναι ακόμη μια απόδειξη του πραγματικού προσώπου του κατοχικού καθεστώτος και της Τουρκίας που το στηρίζει. Πρόκειται για πράξεις εκφοβισμού, αυθαιρεσίας και παραβίασης κάθε έννοιας δικαίου, που στόχο έχουν να στείλουν μήνυμα υποταγής.

Η πρακτική αυτή συνδέεται με το διαρκές έγκλημα των σφετερισμών ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Η Τουρκία και οι εγκάθετοι της στα κατεχόμενα επιδιώκουν να εδραιώσουν ένα καθεστώς κατοχής που, πέρα από τον έλεγχο της γης μας, προχωρεί τώρα και σε συλλήψεις αθώων πολιτών για να καλλιεργήσει φόβο και ανασφάλεια. Το μήνυμα είναι σαφές. Όσο η Κυπριακή Δημοκρατία αντιδρά για σφετερισμούς περιουσιών, όσο καταγγέλλει την Τουρκία στα διεθνή φόρα για τις παρανομίες της, τόσο η Άγκυρα όσο και οι παράνομες κατοχικές αρχές θα αντιδρούν προβαίνοντας σε όποια ενέργεια σκαρφιστούν.

Απέναντι σε αυτή τη θρασύτητα, οφείλουμε να μιλήσουμε ξεκάθαρα. Η Τουρκία λειτουργεί ως κράτος-πειρατής στην Κύπρο, καταπατώντας ανθρώπινα δικαιώματα, διεθνείς συνθήκες και αποφάσεις του ΟΗΕ. Όσο οι παράνομες κατοχικές αρχές συλλαμβάνουν, εκφοβίζουν και σφετερίζονται, τόσο αποκαλύπτεται η αλήθεια. Ότι το ψευδοκράτος είναι εργαλείο κατοχής και τίποτε περισσότερο.

Ως Κύπριος Ευρωβουλευτής, δεν μένω απαθής. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, από την πρώτη στιγμή σε συνεννόηση με την Πρόεδρο του κόμματός μου και με το Υπουργείο Εξωτερικών, ως Επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, έχω ήδη αιτηθεί μέσω της πολιτικής μου ομάδας, όπως εκτάκτως συμπεριληφθεί το θέμα στην πρώτη Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου.

Επικοινώνησα για το μείζον αυτό θέμα, τόσο με τον Πρόεδρο του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ, όσο και με την Πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, ώστε να ασκηθούν πιέσεις για να αφεθούν ελεύθεροι οι πέντε συμπολίτες μας. Ένα ψήφισμα καταδίκης της παράνομης κράτησης των συμπατριωτών μας, θα αποτελέσει αναμφίβολα σημαντικό μοχλό πίεσης προς τις κατοχικές αρχές.

Η δική μου υπόσχεση είναι σαφής: θα συνεχίσω να αξιοποιώ κάθε ευρωπαϊκό βήμα, κάθε δυνατότητα που μου δίνεται, για να σταθώ στο πλευρό των συμπατριωτών μας. Μέχρι να ελευθερωθούν οι πέντε συλληφθέντες και μέχρι να πάψει η πατρίδα μας να ζει τον παραλογισμό της κατοχής.