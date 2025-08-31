Στις Τομές στα Γεγονότα φιλοξενήθηκε η ευρωβουλευτής και Πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία μίλησε για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης σε σχέση με την Τουρκία και το Κυπριακό.

Αρχικά ανέφερε ότι έχουν περάσει περισσότερα από δύο χρόνια από τότε που ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αφήσει εκτός ελληνοτουρκικού διαλόγου την Κύπρο. «Έχουμε έναν Ερντογάν που συνεχώς εκβιάζει και απειλεί. Ζητά αναγνώριση του ψευδοκράτους και από την άλλη έχουμε έναν Έλληνα Πρωθυπουργό ο οποίος ουδέποτε θέτει στο τραπέζι του διαλόγου το θέμα της Κύπρου».

Συμπλήρωσε ότι δεν έχει ζητήσει ούτε μία φορά την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων. «Δεν έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του ότι δεν θα γίνει κανένας διάλογος αν δεν υπάρχει η Κύπρος μέσα σε αυτόν. Αφήνει τον Ερντογάν να αλωνίζει».

Μιλώντας για τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ανέφερε ότι αρκείται στο να κάνει υποκλίσεις μπροστά στον Ερντογάν. «Δεν έχουν καμία απολύτως διάθεση να ορθώσουν ανάστημα και να θέσουν σε διεθνές επίπεδο το ζήτημα της ένταξης της Τουρκίας».

Διαβάστε ακόμη: Λατινοπούλου:Η Κύπρος είναι Ελλάδα-Η κυβέρνηση κάνει σαν να μην υπάρχει κατοχή

Η κα. Λατινοπούλου τόνισε ότι έπρεπε να ξεκαθαριστεί πως η Τουρκία δεν μπορεί να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Προσπαθούν να δημιουργήσουν το κλίμα ότι οι Τούρκοι είναι φίλοι μας. Μιλούν για “ήρεμα νερά” την ώρα που η Τουρκία εκβιάζει και απειλεί με casus belli».

Πρόσθεσε ότι η Τουρκία έχει έναν επεκτατισμό τον οποίο δεν πρόκειται να σταματήσει. «Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας είναι σε λάθος γραμμή».

Στη συνέχεια ανέφερε: «Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να κάνουμε τον δερβέναγα των Τούρκων στο Αιγαίο, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να δίνουμε εξηγήσεις για το πότε θα γίνουν έρευνες, ποιοι θα τις κάνουν, και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο, όταν έχεις τα κυριαρχικά σου δικαιώματα στα 12 ναυτικά μίλια, να πρέπει να ρωτήσεις κανέναν. Ασκείς απλά τα κυριαρχικά σου δικαιώματα».

Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, διερωτήθηκε σε ποιον πρέπει να δώσει λογαριασμό η Ελλάδα για το αν θα γίνει ή όχι. «Υπάρχει μια φοβική και ενοχική στάση απέναντι στην Τουρκία. Έχουμε μια Τουρκία με δεκάδες παράλογες απαιτήσεις και από την άλλη μια Ελλάδα που το μόνο που θέτει στον διάλογο είναι η ΑΟΖ και η υφαλοκρηπίδα».

«Γιατί τουρκικές ομάδες έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ευρωπαϊκούς αγώνες;»

Επισήμανε ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. «Όταν έγινε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αποκλείστηκαν όλες οι ομάδες ανεξαρτήτως αθλήματος από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι τουρκικές ομάδες έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Τι σχέση έχει η Τουρκία με την Ευρώπη και επιτρέπεται να συμμετέχει στα πρωταθλήματα; Αυτό είναι ένα μέτρο πίεσης που δυστυχώς κανείς δεν έχει ασκήσει».

Τέλος, ανέφερε ότι ο Μακρόν έχει απογοητεύσει όλους. «Αυτός ο δήθεν σύμμαχος και φίλος μας έχει εγκαταλείψει. Πού είναι ο Μακρόν σε όλα αυτά που συμβαίνουν; Είναι αυτός που προχωρά σε συμφωνίες. Ο μόνος που δήλωσε ότι δεν θα δεχτούμε καμία διαπραγμάτευση για ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ είναι ο Μπαρτελά, Πρόεδρος της ευρωομάδας των Πατριωτών».