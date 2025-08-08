Τις τελευταίες εβδομάδες, συγκλονιστικές εικόνες από σκελετωμένα μικρά παιδιά στη Λωρίδα της Γάζας έχουν κατακλύσει τα πρωτοσέλιδα μεγάλων εφημερίδων και μεταδόθηκαν από σημαντικά ειδησεογραφικά δίκτυα. Φωτογραφίες κατασκευασμένες για να προκαλέσουν έντονα συναισθήματα πυροδότησαν μίσος, αντισημιτικές αντιδράσεις και επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

Η αγανάκτηση θα ήταν κατανοητή αν οι εικόνες απεικόνιζαν αυτό που ισχυρίζονται. Όμως δεν το κάνουν.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Μουχάμεντ αλ-Ματούκ, που γεννήθηκε στη Λωρίδα της Γάζας πριν από δεκαοκτώ μήνες με εγκεφαλική παράλυση και δύο ακόμη σοβαρές παθήσεις που τον άφησαν αποστεωμένο.

Τραγικό; Ναι. Με ευθύνη του Ισραήλ; Σε καμία περίπτωση.

Καθώς τέτοιες εικόνες εξυπηρετούν το αντιαντι-ισραηλινό αφήγημα, σχεδόν όλα τα μέσα ενημέρωσης αγνόησαν τις ενδείξεις σκόπιμης παραποίησης. Όπως, για παράδειγμα, ο τρίχρονος αδελφός του Μουχάμεντ, Τζούντ, που εμφανίζεται στην αρχική φωτογραφία: η αντίθεση ενός παιδιού με φυσιολογικό βάρος δίπλα στον εξαιρετικά αδύνατο αδελφό του θα έπρεπε να εγείρει σοβαρές υποψίες.

Παρόλα αυτά, για μέσα ενημέρωσης από τους New York Times έως τη Daily Express, από το CNN έως το Sky News, η – προσεκτικά κομμένη – φωτογραφία του Μουχάμεντ στην αγκαλιά της μητέρας του ήταν μια «ευκαιρία» που δεν μπορούσαν να αφήσουν ανεκμετάλλευτη.

Οι εν λόγω δημοσιογράφοι, καθοδηγούμενοι από πολιτική ατζέντα, θεωρούν ότι η δυσφήμιση του Ισραήλ εξυπηρετεί τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας. Στην πραγματικότητα, κάνουν ένα ολέθριο σφάλμα.

Οι καταδίκες και οι πολιτικές πιέσεις προς το Ισραήλ δεν έφεραν ειρήνη· έγιναν όπλο στα χέρια της Χαμάς. Η τρομοκρατική οργάνωση τις εξέλαβε ως στήριξη, απέκτησε αυτοπεποίθηση και απέρριψε κάθε συμβιβασμό. Έτσι χάθηκαν οι ευκαιρίες για ανταλλαγή ομήρων και κατάπαυση του πυρός, ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται – με τους αμάχους της Γάζας να πληρώνουν το τίμημα της στρατηγικής της Χαμάς και τους Ισραηλινούς ομήρους να παραμένουν στα χέρια των βασανιστών τους.

Το κλίμα αυτό ώθησε τη Χαμάς να αδιαλλαξεί σε κρίσιμες στιγμές των διαπραγματεύσεων, ακυρώνοντας κάθε προοπτική για συμφωνία. Το αποτέλεσμα ήταν αναπόφευκτο: ο πόλεμος παρατείνεται. Οι κάτοικοι της Γάζας εξακολουθούν να υποφέρουν από τη στρατηγική της Χαμάς να λεηλατεί την ανθρωπιστική βοήθεια και να χρησιμοποιεί ανθρωπιστικούς χώρους ως κάλυψη για τις τρομοκρατικές της ενέργειες, ενώ οι Ισραηλινοί όμηροι υφίστανται βασανιστήρια στα τούνελ της.

Τα βίντεο που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα η Χαμάς, με τους ομήρους Εβιάταρ Νταβίντ και Ρομ Μπρασλάβσκι, αποκαλύπτουν την ασύμμετρη αντιμετώπιση Ισραηλινών και Παλαιστινίων από τα ΜΜΕ. Ενώ οι μεγάλες φωτογραφίες του Μουχάμεντ αλ-Ματούκ και άλλων παιδιών με χρόνιες ασθένειες προβλήθηκαν εκτενώς στα πρωτοσέλιδα ανά τον κόσμο, οι εικόνες του Εβιάταρ και του Ρομ περιορίστηκαν σε μικρές αναφορές στις εσωτερικές σελίδες – εφόσον δημοσιεύτηκαν.

Τα βίντεο αυτά δείχνουν τις απάνθρωπες συνθήκες κράτησης των Ισραηλινών ομήρων: σωματικά και ψυχικά βασανιστήρια, στέρηση τροφής, με τον Ρομ να μην μπορεί πλέον να περπατήσει και τον Εβιάταρ να μοιάζει με ζωντανό σκελετό. Η στέρηση τροφής στους ομήρους είναι εσκεμμένη.

Δεν είναι τυχαίο που η ιστορία του Ρομ και του Εβιάταρ παραμερίστηκε, αν λάβουμε υπόψη την αντι-ισραηλινή προκατάληψη πολλών ΜΜΕ και την ευκολία με την οποία ορισμένοι καλοπροαίρετοι, αλλά λιγότερο ενημερωμένοι, δημοσιογράφοι πέφτουν θύματα της προπαγάνδας της Χαμάς.

Η ζημιά που προκάλεσε η καμπάνια με τις παραπλανητικές φωτογραφίες άρρωστων παιδιών και το ψευδές αφήγημα που τις συνόδευε είναι ανυπολόγιστη. Δεν διορθώνεται με μικρές και σχεδόν αόρατες «διευκρινίσεις» που δημοσίευσαν ελάχιστα μέσα. Συγγνώμη οφείλεται στο Ισραήλ για αυτή τη δυσφήμιση, αλλά και – κυρίως – στο κοινό, του οποίου τα συναισθήματα χειραγωγήθηκαν από μια μεθοδικά οργανωμένη εκστρατεία παραπληροφόρησης.

*Ρότεμ Σέγκεβ Αναπληρώτρια Επικεφαλής Πρεσβείας του Ισραήλ στην Κύπρο