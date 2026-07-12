Η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση θα λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες ανάγκες των συνταξιούχων μας, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης την Κυριακή.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στην Πάφο, μετά το μνημόσυνο για τους πεσόντες κατά το πραξικόπημα του 1974, και ερωτηθείς για την επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση της Κυβέρνησης, ο Εκπρόσωπος είπε ότι "η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση, την οποία έχουμε ενώπιόν μας ως χώρα, είναι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση".

Σημείωσε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνεργασία πάντοτε μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών, έχουν καταρτίσει ένα συνολικό πλέγμα ως προς τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

"Στόχος μιας πολιτείας είναι να αναβαθμίσει τα δημόσια οικονομικά, να έχει μια ισχυρή, ανθεκτική οικονομία", είπε, προσθέτοντας ότι αυτή είναι η προϋπόθεση για να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να έχει τα στέρεα θεμέλια για να συμβάλλει στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

"Αυτό το κάναμε πράξη μέσα από τη φορολογική μεταρρύθμιση, μέσα από τις δύο αναβαθμίσεις του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, μέσα από την αποκατάσταση της ΑΤΑ στο 100% ύστερα από χρόνια και το επόμενο σημαντικό βήμα είναι μια συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, η οποία θα λαμβάνει υπόψιν τις σύγχρονες ανάγκες των συνταξιούχων μας, θα λαμβάνει υπόψη ένα ανθεκτικό σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων", υπογράμμισε.

Σημείωσε ότι έχουν ήδη γίνει επαφές από πλευράς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού παρουσιάστηκε στους εταίρους το βασικό πλέγμα των εισηγήσεων της εκτελεστικής εξουσίας, και ανέφερε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα ληφθούν υπόψη και οι θέσεις των κοινωνικών εταίρων και των πολιτικών δυνάμεων "για να μπορέσει να καταρτιστεί εκείνο το συνολικό πλέγμα, το οποίο θα είναι ωφέλιμο, όπως είναι η φορολογική μεταρρύθμιση, το συντομότερο δυνατόν στους συνταξιούχου".

Σε ερώτηση πότε τοποθετείται αυτό χρονικά, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι "μετά τον Σεπτέμβρη θα είμαστε σε θέση να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αφού πρώτα όμως ολοκληρωθεί η απαραίτητη διαβούλευση". Εξάλλου, όπως είπε, η Κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει τη διαβούλευση ως μια τυπική διαδικασία, αλλά "ως ένα ουσιαστικό εργαλείο για να προκύψει κάτι πολύ πιο ωφέλιμο", είπε, φέροντας και ως παράδειγμα τη φορολογική μεταρρύθμιση.



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Πηγή: ΚΥΠΕ