Στόχος είναι η περαιτέρω πρόοδος και βελτίωση του Γενικού Συστήματος Υγείας, με σύγχρονες ευρωπαϊκές υποδομές, είπε την Κυριακή ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ερωτηθείς από δημοσιογράφους σε σχέση με τις ανακοινώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, για θέματα υγείας.

Όπως είπε, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στην Πάφο, μετά το μνημόσυνο των πεσόντων κατά το πραξικόπημα, "οι τομείς της υγείας και της παιδείας παραμένουν προτεραιότητες, γιατί αγγίζουν όχι μόνο την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και προϋποθέτουν να υπάρξει ένα στρατηγικό πλάνο και για τις επόμενες γενιές".

Ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας, ανέφερε, έγινε την περασμένη εβδομάδα ακόμη μια διευρυμένη σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με τον ΟΚΥπΥ, στην παρουσία του Υπουργού Υγείας και του Υπουργού Οικονομικών, για να αξιολογηθεί η πορεία των αναπτυξιακών έργων υποδομής του ΟΚΥπΥ σε όλες τις επαρχίες της χώρας.

"Σας θυμίζω ότι είχαν ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 128 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτά προστίθενται ακόμη €15 εκατομμύρια, που είναι βεβαίως για το νοσοκομείο της Πόλης Χρυσοχούς. Ένα νοσοκομείο που για χρόνια συζητείται αλλά πλέον έχει μπει σε τροχιά υλοποίησης. Και βεβαίως ακόμη περίπου €67 εκατομμύρια, αγγίζοντας σε σύνολο τα 200 εκατομμυρίων ευρώ μόνο για υποδομές, λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες τομές και μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στον τομέα της Υγείας τα τελευταία τρία χρόνια, όπως είναι ο Συνήγορος του Ασθενούς, όπως είναι το Κέντρο Κλινικής Τεκμηρίωσης", είπε.

Ως εκ τούτου, συνέχισε, "αυτό που θέλουμε είναι αυτό το μεγάλο, τεράστιο απόκτημα που έχουμε ως χώρα, το Γενικό Σύστημα Υγείας, να το αναπτύξουμε, να το προχωρήσουμε, να το προοδεύσουμε ακόμη περισσότερο, μαζί και με εκείνες τις σύγχρονες, τις ευρωπαϊκές υποδομές και στον τομέα της Υγείας". Σημείωσε ότι αυτό θα γίνει πράξη μέσα από ένα πολύ συγκεκριμένο σχεδιασμό που έχει γίνει και μέσα και από τη συμβολή του κράτους, "επειδή έχει τη δυνατότητα να στηρίξει και να ενισχύσει ουσιαστικά μέσα από τους πόρους που έχει η Κυπριακή Δημοκρατία".

Σε ερώτηση αν υπάρχουν χρονοδιαγράμματα για όλα αυτά, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «για όλα υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα". Ανέφερε ότι ένα μέρος της σύσκεψης στην οποία αναφέρθηκε ήταν η αξιολόγηση των χρονοδιαγραμμάτων των έργων των €128 εκατομμυρίων που είχαν τεθεί σε προηγούμενη σύσκεψη και ένα δεύτερο σκέλος είναι τα επιπρόσθετα έργα περίπου €70 εκατομμυρίων που έχουν ενταχθεί πλέον σε αυτό τον στρατηγικό σχεδιασμό.

"Όλα όμως συνοδεύονται από συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, όπως έχει ανακοινωθεί, με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και στόχος είναι αυτά τα χρονοδιαγράμματα να τηρηθούν, αυτά τα χρονοδιαγράμματα να ακολουθηθούν πιστά και για αυτό αυτές οι συσκέψεις, ιδιαίτερα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα συνεχιστούν», είπε.



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Πηγή: ΚΥΠΕ