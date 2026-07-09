Μπορεί κάποιος να διαθέτει ακίνητα, καταθέσεις, μετοχές και άλλα περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας έως και €1,2 εκατ. και ταυτόχρονα να θεωρείται δικαιούχος κρατικής οικονομικής ενίσχυσης. Το υφιστάμενο πλαίσιο για τα επιδόματα στην Κυπριακή Δημοκρατία επιτρέπει σε πρόσωπα με περιουσίες που αγγίζουν τα όρια του εκατομμυρίου να πληρούν ακόμη τα οικονομικά κριτήρια για στήριξη από το κράτος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Πολίτη», το περιουσιακό όριο για τη λήψη επιδομάτων παραμένει στις €1.200.000, παρά τις αλλεπάλληλες τροποποιήσεις της σχετικής νομοθεσίας από το 2002. Πρόκειται για ένα κριτήριο που, όπως αναφέρεται, δεν έχει αναθεωρηθεί εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες, προκαλώντας ερωτήματα για το κατά πόσο η κοινωνική πολιτική του κράτους ανταποκρίνεται στις σημερινές οικονομικές συνθήκες και αν η κρατική στήριξη καταλήγει πραγματικά σε όσους την έχουν ανάγκη.

Οι αδικίες και οι ανισότητες που δημιουργούνται από την καταβολή των δύο υπό αναφορά επιδομάτων προκύπτουν από το γεγονός ότι το περιουσιακό κριτήριο δεν περιλαμβάνει διαβαθμίσεις αλλά εφαρμόζονται οριζόντια. Ως αποτέλεσμα ένα πρόσωπο που διαθέτει περιουσία ύψους 1,2 εκατ. μπορεί να λαμβάνει το ίδιο επίδομα με ένα άλλο πρόσωπο που δεν διαθέτει καθόλου περιουσία.