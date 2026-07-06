Σημαντική αύξηση κατέγραψαν τον Μάιο του 2026 τα νέα στεγαστικά δάνεια στην Κύπρο, ενώ το μέσο επιτόκιο για νέα δάνεια αγοράς κατοικίας διαμορφώθηκε στο 4,06%, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τα επιτόκια και τις νέες χορηγήσεις.

Ειδικότερα, τα καθαρά νέα δάνεια ανήλθαν τον Μάιο στα €361,9 εκατ., από €331,3 εκατ. τον Απρίλιο. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στα στεγαστικά δάνεια, τα οποία ανήλθαν στα €145,5 εκατ. έναντι €106,0 εκατ. τον προηγούμενο μήνα. Αυξημένα ήταν επίσης τα νέα καταναλωτικά δάνεια, στα €23,9 εκατ. από €21,8 εκατ., καθώς και τα νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις έως €1 εκατ., τα οποία ανήλθαν στα €63,4 εκατ. από €39,4 εκατ. Αντίθετα, τα νέα επιχειρηματικά δάνεια άνω του €1 εκατ. μειώθηκαν στα €121,5 εκατ. από €156,8 εκατ.

Όσον αφορά τα επιτόκια νέων συμβάσεων, το επιτόκιο για στεγαστικά δάνεια αυξήθηκε στο 4,06% από 3,73% τον Απρίλιο, ενώ το επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων υποχώρησε στο 6,95% από 7,19%. Για τα επιχειρηματικά δάνεια έως €1 εκατ. το επιτόκιο αυξήθηκε οριακά στο 4,27% από 4,20%, ενώ για δάνεια άνω του €1 εκατ. μειώθηκε στο 3,85% από 4,08%.

Παράλληλα, τα επιτόκια καταθέσεων αυξήθηκαν, με το επιτόκιο στις προθεσμιακές καταθέσεις έως ενός έτους των νοικοκυριών να αυξάνεται στο 1,25% από 1,20% και των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών στο 1,31% από 1,23%.

Η ανάλυση της Κεντρικής Τράπεζας δείχνει ότι τα επιτόκια των νέων δανείων στην Κύπρο παραμένουν σε γενικές γραμμές συγκρίσιμα με τον διάμεσο όρο της Ευρωζώνης. Ειδικότερα, τα νέα στεγαστικά δάνεια βρίσκονται 0,2 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από τον διάμεσο της Ευρωζώνης, ενώ τα νέα επιχειρηματικά δάνεια παρουσιάζουν μικρή απόκλιση 0,2 ποσοστιαίων μονάδων υψηλότερα.

Αντίθετα, τα επιτόκια καταθέσεων εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στα χαμηλότερα της Ευρωζώνης, εξέλιξη που η ΚΤΚ αποδίδει κυρίως στην υψηλή ρευστότητα του κυπριακού τραπεζικού συστήματος.

Σε ό,τι αφορά τη μετακύλιση (pass-through) των αποφάσεων νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η ανάλυση της ΚΤΚ δείχνει ότι η Κύπρος είναι σε γενικές γραμμές ευθυγραμμισμένη με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης στα υφιστάμενα δάνεια. Στα νέα στεγαστικά δάνεια, ο ρυθμός μετακύλισης των αυξήσεων και των μειώσεων των επιτοκίων είναι επίσης συγκρίσιμος με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αντίθετα, στα νέα δάνεια προς επιχειρήσεις η μετακύλιση των μεταβολών των επιτοκίων εμφανίζεται ασθενέστερη, τόσο κατά την περίοδο αύξησης όσο και κατά την περίοδο μείωσης των επιτοκίων από την ΕΚΤ. Παράλληλα, η μετακύλιση των αλλαγών στα επιτόκια των νέων καταθέσεων παραμένει πιο αδύναμη στην Κύπρο σε σχέση με τις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης, γεγονός που αντανακλάται στα σχετικά χαμηλά επιτόκια που προσφέρουν οι κυπριακές τράπεζες στους καταθέτες.

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η μεταβολή στη σύνθεση των νέων στεγαστικών δανείων, καθώς το ποσοστό των δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο ή με αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου έως ένα έτος έχει μειωθεί δραστικά τα τελευταία χρόνια.

Τον Μάιο του 2026 διαμορφώθηκε στο 17,8%, από σχεδόν 100% στις αρχές του 2022, γεγονός που υποδηλώνει αυξημένη προτίμηση των δανειοληπτών σε δάνεια με σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα χρόνια αποπληρωμής.

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Πηγή: ΚΥΠΕ