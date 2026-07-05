Ραγδαία είναι η αλλαγή στο οικονομικό σκηνικό της Κύπρου, ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες.

Αν και στην υπόλοιπη Ευρώπη οι τιμές αρχίζουν να πέφτουν, στην Κύπρο συμβαίνει το αντίθετο, με τον πληθωρισμό να φτάνει το 4%. Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat ανατρέπουν πλήρως την ευνοϊκή εικόνα των αρχών του 2026 και κατατάσσουν πλέον την Κύπρο μεταξύ των κρατών-μελών με τις υψηλότερες αυξήσεις τιμών στην Ευρώπη.

Σε δηλώσεις στην εφημερίδα «Σημερινή» και στον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Νεοφύτου, ο οικονομολόγος Γιάννης Τελώνης εξήγησε ότι τα νοικοκυριά συνδέουν την έννοια του πληθωρισμού με τις μεταβολές στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών που προμηθεύονται σε καθημερινή βάση.

«Το ποσοστό πληθωρισμού 4% που ανακοινώθηκε για τον Ιούνιο γίνεται αισθητό από τους καταναλωτές ως σημαντικά υψηλότερο, κυρίως λόγω της ενέργειας, η οποία κατέγραψε αύξηση 8,7%, δηλαδή με ρυθμό υπερδιπλάσιο του γενικού δείκτη».

Στις αρχές του 2026, η Κύπρος συγκαταλεγόταν στις χώρες με τους χαμηλότερους ρυθμούς πληθωρισμού. Με ετήσιες αυξήσεις της τάξης του 1,2% τον Ιανουάριο και 0,9% τον Φεβρουάριο, η εικόνα μεταβλήθηκε αισθητά τους τελευταίους μήνες, με τον πληθωρισμό να ανέρχεται στο 3,5% τον Μάιο και να φτάνει στο 4% τον Ιούνιο.

«Όσο τζαι περνούμε, μέχρι το τέλος του μήνα»

Την ίδια ώρα, ο μέσος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη περιορίστηκε στο 2,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα.

Σε απόγνωση, οι πολίτες είτε συμπληρώνουν το εισόδημά τους με επιπλέον εργασία είτε εξοικονομούν ακόμη περισσότερο.

«Όσο τζαι περνούμε, μέχρι το τέλος του μήνα τελειώνουν όλα τα λεφτά»

«Είμαστε συνταξιούχοι. Μόλις και τα βγάζουμε πέρα, αλλά άμα μας προκύψει κάποια έξτρα δαπάνη, δυσκολευόμαστε».

«Οικονομία. Κάνουμε όσο πιο πολλή οικονομία μπορούμε. Προσέχουμε στα έξοδά μας. Και στις διακοπές μας και σε όλα».

«Νομίζω είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πόσο μάλλον είναι ένας λόγος που, ενώ περιμένουμε και δεύτερο παιδάκι, σίγουρα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μετά να μεγαλώσουμε άλλο την οικογένειά μας».

«Με βοήθεια από την οικογένεια, από τις οικογένειές μας και από τους γονείς μας».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, η Κύπρος κατατάσσεται ανάμεσα στις χώρες με τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών, πίσω από τη Λιθουανία (5,5%), τη Βουλγαρία (5,3%) και την Κροατία (4,2%). Ακολουθεί η Ελλάδα με 3,9%.

Στην περίπτωση μιας τετραμελούς οικογένειας με χαμηλό εισόδημα, η οποία δαπανά περίπου το 70% του εισοδήματός της για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών, η πραγματική επίπτωση ενός πληθωρισμού της τάξης του 4% μπορεί να φτάσει περίπου στο 7% του εισοδήματος.

Σε πρακτικούς όρους, για μια οικογένεια με μηνιαίο εισόδημα 2.000 ευρώ, η επιβάρυνση υπολογίζεται μεταξύ 140 και 150 ευρώ.

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