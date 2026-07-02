Παρουσιάστηκε την Πέμπτη από την Αρχή Λιμένων Κύπρου στην Επιτροπή Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας, ο οδικός χάρτης για την ανάπτυξη του Λιμένα και της Μαρίνας Λάρνακας, με τον Πρόεδρο της Αρχής Λιμένων Κύπρου Ζήνωνα Αποστόλου να λέει ότι «η Λάρνακα πλέον εισέρχεται σε νέα φάση» και τον Δήμαρχο Λάρνακας Ανδρέα Βύρα να μιλάει για μια «πάρα πολύ καλή βάση» και να σημειώνει ότι τον Σεπτέμβριο θα γίνει πανδημοτική συγκέντρωση για το ζήτημα.

Ο Οδικός Χάρτης, όπως αναφέρεται σε σημείωμα της Αρχής Λιμένων, αποτελεί το στρατηγικό πλαίσιο για τη σταδιακή υλοποίηση ενός ενιαίου έργου ανάπτυξης με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Μέσα από τον Οδικό Χάρτη, προστίθεται, καθορίστηκε ένας ενιαίος στρατηγικός σχεδιασμός που αντιμετωπίζει το Λιμάνι, τη Μαρίνα και τους παρακείμενους χερσαίους χώρους ως ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό έργο, µε κοινό σχεδιασμό και κοινή αναπτυξιακή προοπτική.

Στόχοι του έργου, σημειώνεται, «είναι η δηµιουργία ενός σύγχρονου, βιώσιµου και διεθνώς ανταγωνιστικού παραθαλάσσιου αναπτυξιακού συμπλέγματος, το οποίο θα συνδυάζει λιµενικές, τουριστικές, επιχειρηματικές και δημόσιες χρήσεις καθώς και υπηρεσίες µαρίνας, διατηρώντας παράλληλα τον δημόσιο χαρακτήρα και τον στρατηγικό έλεγχο των βασικών υποδομών από την Αρχή Λιμένων Κύπρου».

Η ανάπτυξη οργανώνεται σε τρία αλληλένδετα υποέργα:

Ανάπλαση και αξιοποίηση των χερσαίων χώρων, µε εξωραϊσμό της περιοχής της Μαρίνας, δηµιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων, χώρων πρασίνου, πεζοδρόµων. ποδηλατοδρόµων, νέων χώρων στάθµευσης, µεταφορά των καρνάγιων σε καταλληλότερη θέση και ανάπτυξη νέων τουριστικών. επιχειρηματικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών χρήσεων, µε στόχο την ουσιαστική ενοποίηση του παραλιακού µετώπου µε την πόλη.

Αναβάθµιση της Μαρίνας Λάρνακας, µέσω συντήρησης των υφιστάμενων υποδομών, δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης, επέκτασης των λιμενικών υποδοµών και αύξησης των θέσεων ελλιμενισμού, ώστε η Μαρίνα να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της ναυτιλίας αναψυχής.

Εκσυγχρονισμός του Λιμένα Λάρνακας, µε αναβάθμιση του εξοπλισμού και των υποδομών, κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, δηµιουργία σύγχρονου επιβατικού τερματικού, βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης των λιμενικών εργασιών, µείωση της σκόνης από τη διακίνηση φορτίων µέσω νέου εξοπλισμού και σταδιακή επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση τόσο εμπορικών όσο και επιβατικών δραστηριοτήτων.

Ο Οδικός Χάρτης αποτελεί προϊόν συνεργασίας και διαβούλευσης, αξιοποιώντας την πολυετή τεχνογνωσία της Αρχής Λιμένων Κύπρου, τα συμπεράσματα της μελέτης του Υπερταμείου, καθώς και τις απόψεις των τοπικών φορέων, µε στόχο την εξεύρεση µιας ρεαλιστικής, βιώσιμης και κοινά αποδεκτής λύσης για το μέλλον της Λάρνακας, προστίθεται.

Στην τοποθέτηση του ο Ανδρέας Βύρας Δήμαρχος Λάρνακας ανέφερε πως «μετά από την σημερινή παρουσίαση, τον Σεπτέμβριο, θα γίνει και πανδημοτική συγκέντρωση έτσι ώστε να ενημερωθεί το κοινό της Λάρνακας για το πώς προχωρά η πρόταση, αλλά και να πουν οι πολίτες τις θέσεις τους για το συγκεκριμένο έργο».

Ο κ. Βύρας ανέφερε πως «παρακολουθήσαμε την διαδικασία ετοιμασίας του οδικού χάρτη, τόσο σε επίπεδο υπηρεσιακό έγινε μια πάρα πολύ καλή δουλειά από την Αρχή Λιμένων. Έγινε μια σοβαρή δουλειά από τα στελέχη της Αρχής Λιμένων, και θεωρώ πως είναι μια πάρα πολύ καλή βάση για να δουλέψουμε αυτόν τον οδικό χάρτη. Σίγουρα η δουλειά που έγινε βασίστηκε πάνω σε κάποια δεδομένα».

«Μακάρι να υπήρχε μαγικό ραβδί να υπήρχε τρόπος αύριο το πρωί να μπουν οι μπουλντόζες μέσα στο λιμάνι και στην μαρίνα», είπε, σημειώνοντας ότι «μαγικό ραβδί δεν υπάρχει άρα εμάς η θέση μας ήταν ότι πρέπει να μπουν ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα και πράγματα». Σύμφωνα με τον κ. Βύρα στην πρόταση μπήκαν πράγματα που είναι υλοποιήσιμα καταγράφηκαν κάτω πως θα γίνουν, ποιος θα τα κάνει για να αρχίσουμε δουλειά η οποία δεν θα μείνει στο χαρτί αλλά θα φανεί και στην πράξη».

Ο κ. Βύρας ανέφερε πως «η πρόταση μας ως Δήμος, ως ΕΟΑ Λάρνακας και ως ΕΒΕ Λάρνακας ήταν να βάλουμε κάτι που να είναι εφικτή η υλοποίηση του σύμφωνα και με τα δεδομένα που υπάρχουν».

Βλέποντας τον οδικό χάρτη, πρόσθεσε, θεωρώ ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση τα συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Θέλω να πω ότι άλλο η επιθυμία μας και πόσα χρόνια περιμένουμε αυτό το έργο και δεν προχωρούμε και άλλο το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουμε και από την στιγμή που θα τις ακολουθήσουμε υπάρχουν οι χρόνοι που απαιτούνται για να κάνουμε αυτό το έργο».

Στην δική του τοποθέτηση ο κ. Αποστόλου ανέφερε πως «η σημερινή ημέρα αποτελεί σημείο αναφοράς για την Λάρνακα αφού για πρώτη φορά παρουσιάζεται ένας ολοκληρωμένος οδικός χάρτης με σαφή στρατηγική, συγκεκριμένα στάδια υλοποίησης και ξεκάθαρους στόχους για την νέα ενιαία ανάπτυξη του λιμένα και της μαρίνας και των παρακείμενων χερσαίων χώρων».

Ο κ. Αποστόλου ανέφερε πως «δεν ερχόμαστε σήμερα να ανακοινώσουμε ακόμη ένα όραμα ερχόμαστε να παρουσιάσουμε ένα ρεαλιστικό σχέδιο δράσης ώστε η Λάρνακα να αποκτήσει μια ανάπτυξη αντάξια της ιστορίας, της γεωγραφικής της θέσης και των προσδοκιών των πολιτών της».

Ως Αρχή Λιμένων σημείωσε «αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη που μας αναλογεί, ως στρατηγικός φορέας υλοποίησης, συντονισμού και εποπτείας του έργου που θα γίνει». «Με σχέδιο, διαφάνεια, συνεργασία και με την σύμπλευση της κυβέρνησης, του Δήμου Λάρνακας και όλων των τοπικών φορέων και με απόλυτη προσήλωση στο δημόσιο συμφέρον, είμαστε αποφασισμένοι να οδηγήσουμε αυτό το εθνικής σημασίας έργο στην επιτυχή ολοκλήρωση του», πρόσθεσε.

Ο κ. Αποστόλου ανέφερε πως «θέλουμε οι πολίτες της Λάρνακας να γνωρίζουν ότι η Αρχή Λιμένων Κύπρου διαθέτει τόσο την εμπειρία, όσο και την αποφασιστικότητα να μετατρέψει αυτό τον οδικό χάρτη από σχεδιασμό σε πραγματικότητα». «Σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και άλλους δημόσιους φορείς θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ανάπτυξη που να εξυπηρετεί και να υπηρετεί τις επόμενες γενιές που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρη την Κύπρο», είπε.

Ο κ. Αποστόλου σημείωσε πως «η Λάρνακα πλέον εισέρχεται σε νέα φάση. Ο στρατηγικός σχεδιασμός, η συνεργασία και η συστηματική υλοποίηση διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις για ένα έργο που η πόλη δικαιούται και η Κύπρος έχει ανάγκη».

Πηγή: ΚΥΠΕ