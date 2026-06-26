Διαχειρίσιμες παραμένουν μέχρι στιγμής οι επιπτώσεις στον τουρισμό από τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή, τόνισε την Παρασκευή ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής, κατά τη συνάντηση με τον Πρέσβη του Κράτους του Κουβέιτ στην Κυπριακή Δημοκρατία, Abdullah Alturki, η οποία πραγματοποιήθηκε ενόψει της επανέναρξης, στις 2 Ιουλίου 2026, των απευθείας πτήσεων μεταξύ των δύο χωρών, με τον Υφυπουργό να σημειώνει ότι η επανέναρξη των απευθείας πτήσεων «δημιουργεί θετικές προοπτικές για την περαιτέρω ενίσχυση των τουριστικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου, ο κ. Κουμής ανέφερε ότι το Υφυπουργείο Τουρισμού παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και αξιολογεί διαρκώς τα δεδομένα και πρόσθεσε ότι μέχρι στιγμής, οι επιπτώσεις στον τουρισμό παραμένουν διαχειρίσιμες, καθώς οι αφίξεις του Μαΐου κατέγραψαν περιορισμένη μείωση της τάξης του 4,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ εξακολουθούν να κινούνται σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα του 2024.

Παράλληλα, σημειώνεται, «εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη θετική πορεία της αγοράς, επισημαίνοντας ότι το Υφυπουργείο θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των αεροπορικών συνδέσεων».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο πλαίσιο της συνάντησης με τον Πρέσβη του Κράτους του Κουβέιτ στην Κύπρο, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Υφυπουργείου Τουρισμού στη Λευκωσία, έγινε ανταλλαγή απόψεων για τις τουριστικές σχέσεις μεταξύ Κύπρου και Κουβέιτ, με ιδιαίτερη έμφαση στην επανέναρξη των απευθείας πτήσεων μεταξύ των δύο χωρών και στις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της αεροπορικής συνδεσιμότητας.

Οι απευθείας πτήσεις της Jazeera Airways επαναρχίζουν στις 2 Ιουλίου 2026 και θα πραγματοποιούνται μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου 2026, με τρεις πτήσεις εβδομαδιαίως.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δύο πλευρές να επαναβεβαίωσαν τη βούλησή τους για συνέχιση της στενής συνεργασίας, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι η επανέναρξη των απευθείας αεροπορικών συνδέσεων αποτελεί ένα ακόμη θετικό βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού και την ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Κουβέιτ.

Ο Υφυπουργός Τουρισμού ανέφερε ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις άριστες σχέσεις μεταξύ Κύπρου και Κουβέιτ, είναι σημαντικό να συνεχιστούν οι προσπάθειες για περαιτέρω ενίσχυση του τουριστικού ενδιαφέροντος μεταξύ των δύο χωρών, με στόχο τόσο την αύξηση της συχνότητας των απευθείας πτήσεων όσο και την επέκταση της διάρκειας του πτητικού προγράμματος.

Από την πλευρά του, ο Πρέσβης του Κράτους του Κουβέιτ ευχαρίστησε τον Υφυπουργό για τη συνάντηση και επανέλαβε ότι η Κύπρος αποτελεί έναν ασφαλή και ελκυστικό προορισμό για τους πολίτες του Κουβέιτ.

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η επανέναρξη των απευθείας πτήσεων θα συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, τόσο στον τουριστικό όσο και στον επενδυτικό τομέα.

Πηγή: ΚΥΠΕ