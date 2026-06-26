Σε σχέση με πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις και δημοσιεύματα που αφορούν τη φρούρηση του Προέδρου του Κόμματος Άμεση Δημοκρατία, κ. Φειδία Παναγιώτου, η Αστυνομία διευκρινίζει, ότι ο καθορισμός των μέτρων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των μελών που διατίθενται για σκοπούς φρούρησης, πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν αξιολόγησης κινδύνου και στη βάση των εκάστοτε δεδομένων ασφάλειας.

Τονίζεται ότι η φρούρηση Αρχηγών πολιτικών κομμάτων ή άλλων προσώπων αποτελεί αρμοδιότητα του Αρχηγού Αστυνομίας ο οποίος υποβάλλει την εισήγηση του στον Υπουργό Δικαιοσύνης για προώθηση και τελική έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο αριθμός, η σύνθεση και η επιλογή των μελών της φρουράς καθορίζονται αποκλειστικά από την Αστυνομία, στη βάση αξιολόγησης κινδύνου και υπηρεσιακών κριτηρίων.

Η Αστυνομία ενεργεί πάντοτε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες με αντικειμενικότητα, επαγγελματισμό και μοναδικό γνώμονα τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας.

Διαβάστε επίσης:

Λοϊζίδης: Έκανε ατόπημα ο Φειδίας- Αποτρέψαμε την αποστολή βιογραφικών (vid)

Είσαι αστυνομικός; Σε ψάχνει ο Φειδίας για να τον προσέχεις (ΒΙΝΤΕΟ)