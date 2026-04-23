Η πλοιοδιαχείριση παραμένει πυλώνας σταθερότητας της κυπριακής οικονομίας, αναφέρει το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, προσθέτοντας ότι, τα αποτελέσματα της εξαμηνιαίας έρευνας της Κεντρικής Τράπεζας για τη δυναμική του κλάδου είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

Τα αποτελέσματα της έρευνας απασχόλησαν τη μηνιαία συνάντηση των μελών του ΚΝΕ, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, στη Λεμεσό, με την Λειτουργό Α’ του Τμήματος Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας, Δρ. Χρύσω Αριστείδου, να αναλύει τα ευρήματα, σε σχέση με τη συνεισφορά των πλοιοδιαχειριστριών εταιρειών στην κυπριακή οικονομία, για το Β’ Εξάμηνο του 2025.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Επιμελητηρίου, η εν λόγω έρευνα διεξάγεται σε εξαμηνιαία βάση από την Υπηρεσία Ισοζυγίου Πληρωμών του Τμήματος Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο καταγραφής της αξίας, που δημιουργεί ο τομέας της πλοιοδιαχείρισης για την κυπριακή οικονομία.

«Από τον Μάρτιο του 2009 μέχρι σήμερα, η έρευνα αποτυπώνει με συνέπεια τη διαχρονική, σταθερή και αυξανόμενη συμβολή των εταιρειών πλοιοδιαχείρισης, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και προσφέρουν υπηρεσίες σε πλοιοκτήτριες εταιρείες, τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς», συμπληρώνει.

Τα αποτελέσματα για την περίοδο 1 Ιουλίου – 31 Δεκεμβρίου 2025 είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και επιβεβαιώνουν τη δυναμική του κλάδου, προσθέτει η ανακοίνωση και σημειώνει ότι, τα έσοδα της βιομηχανίας από τις εταιρείες πλοιοδιαχείρισης στην Κύπρο ανήλθαν στο €1 δισεκατομμύριο κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 2,3% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του έτους, ενώ η συνεισφορά τους αντιστοιχεί στο 5,4% του ΑΕΠ της Κύπρου.

Παράλληλα, το Επιμελητήριο, επισημαίνει πως, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, τα συνολικά έσοδα του κλάδου, για το 2025, για πρώτη φορά ξεπέρασαν τα €1,9 δισεκατομμύρια, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο της περιόδου 2020–2025. «Το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντικό ορόσημο και ξεκάθαρη απόδειξη της αυξανόμενης σημασίας της πλοιοδιαχείρισης για την Κύπρο», προστίθεται.

Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο χαιρετίζει τα θετικά αποτελέσματα της έρευνας, που «επιβεβαιώνουν για ακόμη μία φορά ότι, η Κυπριακή Ναυτιλία και συγκεκριμένα ο τομέας της πλοιοδιαχείρισης, παραμένουν από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης της χώρας, ενισχύοντας ουσιαστικά την οικονομική δραστηριότητα, την απασχόληση και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της Κύπρου».



Διαβάστε επίσης: Απεργίες στην ΑΗΚ: Έκκληση για ρεαλισμό από τον Υπουργό Ενέργειας (ΒΙΝΤΕΟ)