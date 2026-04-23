Απογοητευμένες εμφανίζονται οι συντεχνίες της ΑΗΚ μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας, με φόντο τα διαχρονικά προβλήματα στον τομέα και τα ζητήματα επάρκειας ενέργειας ενόψει καλοκαιριού.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του ΣΙΓΜΑ, ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός ανέφερε ότι τα προβλήματα που θέτουν οι συντεχνίες είναι γνωστά και χρονίζουν, τονίζοντας ωστόσο πως «μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν». Όπως εξήγησε, τα ζητήματα αυτά δεν μπορούν να επιλυθούν άμεσα, αλλά απαιτούν χρόνο και συντονισμό όλων των εμπλεκομένων.

«Για να λυθούν αυτά τα προβλήματα πρέπει όλοι οι παίχτες στον τομέα της ενέργειας να συνεργαστούν», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι θέσεις της ΑΗΚ και του Υπουργείου δεν διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό, με το βασικό σημείο διαφωνίας να εντοπίζεται στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης.

Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας, ο Υπουργός αναφέρθηκε στον υποσταθμό της Δεκέλειας, επισημαίνοντας ότι τα σχέδια της ΑΗΚ προβλέπουν αγορά νέων γεννητριών μέχρι το 2028 και εγκατάστασή τους έως το 2030. «Δεν μπορεί να γίνει πιο γρήγορα από τα ίδια τα χρονοδιαγράμματα της ΑΗΚ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για το φυσικό αέριο στο Βασιλικό, υπογράμμισε ότι πρόκειται για έργο κομβικής σημασίας τόσο για την επάρκεια όσο και για τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, επισημαίνοντας ότι η ολοκλήρωσή του παραμένει προτεραιότητα.

Αναφορικά με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), ο Υπουργός σημείωσε ότι η αδειοδότηση ανήκει στη ΡΑΕΚ, ενώ παραδέχθηκε πως καθυστερήσεις και αποφάσεις του παρελθόντος έχουν οδηγήσει στη σημερινή κατάσταση. Παράλληλα, ανέφερε ότι εξετάζονται τρόποι ενίσχυσης της ΑΗΚ, ακόμη και μέσω κρατικών χορηγιών, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι ευρωπαϊκοί κανόνες.

Σε σχέση με τις απεργιακές κινητοποιήσεις, κάλεσε τις συντεχνίες να αξιολογήσουν τα δεδομένα με ρεαλισμό. «Να δουν τα λογικά χρονοδιαγράμματα και τον ρόλο που έχει και η ίδια η ΑΗΚ στα έργα», ανέφερε.

Τέλος, καθησυχαστικός εμφανίστηκε για το ενδεχόμενο έλλειψης καυσίμων λόγω διεθνών εξελίξεων, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή ούτε στην Κύπρο ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι σε περίπτωση κρίσης, η μεγαλύτερη ευαλωτότητα εντοπίζεται στα καύσιμα αεροπορίας, γι’ αυτό και γίνονται ήδη προετοιμασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.



