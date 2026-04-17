Με βάση την παρακολούθηση στην οποία προβαίνει η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, μέχρι σήμερα δεν διαπιστώνονται οποιαδήποτε φαινόμενα αδικαιολόγητων αυξήσεων στα καύσιμα, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, Κωνσταντίνος Καραγιώργης, επαναλαμβάνοντας ότι η Κύπρος κατατάσσεται στις πιο φτηνές χώρες στην Ευρώπη στα καύσιμα.

Κληθείς να σχολιάσει αναφορές του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών για αυξήσεις σε 22 πρατήρια χωρίς να έχει ανακοινώσει σχετική αύξηση η εταιρεία τους, ο κ. Καραγιώργης είπε ότι «θεσμικό ρόλο για την παρακολούθηση των τιμών των καυσίμων με βάση τη σχετική νομοθεσία έχει η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, η οποία παρακολουθεί συστηματικά και καθημερινά τις διακυμάνσεις των τιμών».

Πρόσθεσε ότι σε περίπτωση που παρατηρηθούν φαινόμενα ψηλότερων τιμών από ό,τι δικαιολογούνται, με βάση το τι προνοεί η σχετική νομοθεσία, η Υπηρεσία θα προβεί στις σχετικές εισηγήσεις προς τον Υπουργό και θα ληφθούν τα δέοντα μέτρα.

Σημείωσε ότι «δεν σχολιάζουμε δηλώσεις οποιωνδήποτε, που δεν έχουν πλήρη εικόνα για τα δεδομένα της αγοράς και αρέσκονται να δημιουργούν εντυπώσεις στον κόσμο, σε μια περίοδο κατά την οποία ο κόσμος ήδη υποφέρει, λόγω των τεράστιων αυξήσεων που σημειώθηκαν».

Ο κ. Καραγιώργης επισήμανε ότι η Κύπρος κατατάσσεται ανάμεσα στις χώρες με τις χαμηλότερες τιμές στην Ευρώπη στον τομέα των καυσίμων, ενώ σημείωσε ότι η κρίση εξακολουθεί να υπάρχει και συζητείται σε επίπεδο Ευρωπαίων ηγετών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η τεράστια αύξηση που παρουσιάστηκε στα καύσιμα λόγω του πολέμου.

Σύμφωνα με στοιχεία που ο ίδιος έδωσε στο ΚΥΠΕ, φαίνεται ότι σύμφωνα τον ευρωπαϊκό μέσο όρο τιμών για το 2026, η Κύπρος είναι η τρίτη φθηνότερη χώρα όσον αφορά την τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων και η πέμπη φτηνότερη όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης.

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι την τελευταία βδομάδα οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς έχουν πέσει κάτω από τα $100 το βαρέλι, χωρίς να παρατηρήσουμε αντίστοιχη μείωση στις τιμές στα πρατήρια, ο κ. Καραγιώργης επισήμανε ότι οι τιμές των καυσίμων (στα πρατήρια) καθορίζονται από τις τιμές των διυλιστηρίων και όχι από τη διεθνή τιμή πώλησης του αργού πετρελαίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου, η τιμή διυλιστηρίου (Platts) για τη βενζίνη 95 κατέγραψε αύξηση 55%, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης 103,3%.

Αντίστοιχα, για την ίδια περίοδο οι τιμές στα πρατήρια κατέγραψαν αύξηση 21,4 σεντ το λίτρο για τη βενζίνη 95 και 45,3 σεντ το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης.

«Εμείς παρακολουθούμε τις τιμές διυλιστηρίων και τα φορτία που έρχονται στην Κύπρο. Εφόσον δούμε ότι δεν δικαιολογούνται οι τιμές της αγοράς, θα παρέμβουμε», ανέφερε, σημειώνοντας, επίσης, ότι οι μειώσεις δεν μεταφέρονται από τη μια μέρα στην άλλη.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων, σήμερα η μέση τιμή της βενζίνης 95 βρίσκεται στο €1,528 το λίτρο, με τη φτηνότερη να είναι στο €1,444 και την ακριβότερη στο €1,599. Αντίστοιχα, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης βρίσκεται στο €1,863, με το φτηνότερο να είναι στο €1,747 και το ακριβότερο στο €1,929.

Συγκρίνοντας τις μέσες τιμές σήμερα και πριν τη μείωση του φόρου κατανάλωσης, που αντιστοιχούσε σε 8,33 σεντ, παρατηρείται μείωση 6,5 σεντ το λίτρο στη βενζίνη 95 και μείωση 5,6 σεντ το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς οι αυξήσεις έχουν περιορίσει την επίπτωση του μέτρου.

Εξάλλου, ερωτηθείς για ποιό λόγο μπορεί να παρατηρείται διαφορά 16 και 18 σεντ αντίστοιχα μεταξύ του φτηνότερου και του ακριβότερου πρατηρίου, ο κ. Καραγιώργης είπε ότι «η αγορά είναι ελεύθερη και γι’ αυτό παρατηρούνται τεράστιες διακυμάνσεις μεταξύ των πρατηρίων». Εξήγησε ότι το κάθε πρατήριο έχει τη δική του τιμολογιακή πολιτική, επισημαίνοντας ότι η διακύμανση δείχνει ότι λειτουργεί ο ανταγωνισμός. «Καλούμε τους καταναλωτές να επιλέγουν τα πρατήρια με τις φτηνότερες τιμές», είπε καταληκτικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ