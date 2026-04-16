Ανησυχία προκαλούν οι τελευταίες εξελίξεις στην αγορά καυσίμων, καθώς, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, καταγράφονται αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης, παρά το γεγονός ότι είχε προηγηθεί η εφαρμογή μειωμένου φόρου κατανάλωσης.

Όπως επισημαίνεται, από τις 4 Απριλίου 2026, ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ η φορολογική μείωση, οι τιμές στα πρατήρια πετρελαιοειδών παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερές. Ωστόσο, στις 16 Απριλίου 2026, εταιρεία εισαγωγής καυσίμων ανακοίνωσε αύξηση δύο σεντς ανά λίτρο στην τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων, εξέλιξη που φαίνεται να πυροδότησε αλυσιδωτές ανατιμήσεις στην αγορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο Σύνδεσμος, 22 πρατήρια που ανήκουν σε διαφορετική εταιρεία εισαγωγής προχώρησαν επίσης σε αυξήσεις τιμών, χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική ανακοίνωση από την εταιρεία τους. Μάλιστα, σε επτά από αυτές τις περιπτώσεις, οι αυξήσεις ξεπέρασαν ακόμη και το όριο των δύο σεντς που είχε ανακοινωθεί από την πρώτη εταιρεία.

Αντίθετα, τα πρατήρια της εταιρείας που προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της αύξησης, φαίνεται να κινήθηκαν εντός του πλαισίου που η ίδια έθεσε, περιορίζοντας τις ανατιμήσεις στα δύο σεντς ή και χαμηλότερα.

Ο Σύνδεσμος διευκρινίζει ότι δεν προκύπτει παρανομία από πλευράς πρατηριούχων που προχώρησαν σε αυξήσεις χωρίς σχετική ανακοίνωση από την εταιρεία εισαγωγής. Παρά ταύτα, εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση των αρμόδιων αρχών.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, οι δηλώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών περί στενής παρακολούθησης της αγοράς και λήψης μέτρων για την προστασία των καταναλωτών κρίνονται ως ανεπαρκείς και χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα, εξυπηρετώντας –κατά τον Σύνδεσμο– κυρίως επικοινωνιακούς σκοπούς.

Τέλος, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών τονίζει ότι διαθέτει αναλυτικά στοιχεία για όλα τα πρατήρια πετρελαιοειδών, συμπεριλαμβανομένων ονομάτων, διευθύνσεων, καθώς και του χρόνου και του ύψους των μεταβολών στις τιμές, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πιο ουσιαστική εποπτεία της αγοράς.