Από σήμερα, Σάββατο, τέθηκε σε εφαρμογή το μέτρο μείωσης του φόρου κατανάλωσης καυσίμων κατά 8,3 σεντ το λίτρο, που στόχευε στην άμβλυνση των συνεπειών του πολέμου στους καταναλωτές. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα είπε στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτών, Κωνσταντίνος Καραγιώργης, οι πραγματικές μειώσεις ήταν μικρότερες, καθώς ταυτόχρονα αυξάνονται οι τιμές των καυσίμων που παραλαμβάνουν τα πρατήρια.

Συγκεκριμένα, με βάση τους ελέγχους που διενεργεί η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, η μείωση που παρατηρήθηκε στη μέση τιμή της βενζίνη 95 οκτανίων ήταν 7,7 σεντ και του πετρελαίου κίνησης 6,5 σεντ, μειώνοντας την επίπτωση του μέτρου, που αντιστοιχούσε σε μείωση 8,3 σεντ.

«Οι τιμές μειώθηκαν, αλλά λόγω των συνεχόμενων αυξήσεων οι μέσες τιμές μειώθηκαν σε μικρότερο βαθμό», ανέφερε ο κ. Καραγιώργης.

Σήμερα, μετά την εφαρμογή των μειώσεων, με βάση τα στοιχεία που είναι αναρτημένα στο Παρατηρητήριο Λιανικών Καυσίμων, η μέση τιμή της βενζίνης 95 είναι στα €1,514 το λίτρο, με τη φθηνότερη στα €1,444 και την ακριβότερη στα €1,599. Η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης είναι €1,843, με το φθηνότερο στα €1,747 και το ακριβότερο €1,898.

Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή είπε ότι «η Κυβέρνηση συμβάλλει στη μείωση των τιμών, αλλά δεν τιμολογεί. Σε μια δύσκολη φάση έρχεται, μέσω των εργαλείων που έχει, που είναι η φορολογία, και τη μειώνει όσο μπορεί για να βοηθήσει όσο γίνεται την κατάσταση». Ερωτηθείς αν υπάρχου περιθώρια περαιτέρω κυβερνητικής παρέμβασης, ο κ. Καραγιώργης απάντησε αρνητικά, σημειώνοντας ότι η φορολογία έχει μειωθεί στο χαμηλότερο δυνατόν σημείο.

«Η κατάσταση φαίνεται να είναι πάρα πολύ δύσκολη, όσον αφορά το κόστος των φορτίων που αγοράζονται από τα διυλιστήρια, που οι τιμές τους έχουν υπερδιπλασιαστεί. Αυτό φαίνεται και από τις τιμές των φορτίων που εισάγονται στην Κύπρο, που έχουν αυξηθεί σε τεράστιο βαθμό, σε σχέση με τα προηγούμενα φορτία. Παρατηρείται μια συνεχής αύξηση του κόστους των φορτίων που έρχονται στην Κύπρο», είπε.

Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στις 27 Φεβρουαρίου, μέχρι και χθες, 3 Απριλίου, η μέση τιμή της βενζίνης 95 στην Κύπρο αυξήθηκε κατά 21% (27,7 σεντ το λίτρο) και του πετρελαίου κίνησης κατά 35% (49,8 σεντ το λίτρο).

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο κ. Καραγιώργης, οι αυξήσεις αυτές είναι κατά πολύ μικρότερες σε σχέση με τις αυξήσεις που παρατηρήθηκαν την ίδια περίοδο στις διεθνείς τιμές διυλιστηρίων (Platts), όπου η βενζίνη 95 αυξήθηκε την ίδια περίοδο κατά 57% και το πετρέλαιο κίνησης κατά 116%.

«Στην Κύπρο, όπου οι τιμές καθορίζονται με βάση τις διεθνείς τιμές διυλιστηρίων (Platts), παρατηρούνται αυξήσεις που, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, κρίνονται δικαιολογημένες», είπε, προσθέτοντας ότι οι τιμές στη χώρα μας παραμένουν συγκρατημένες σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως εξήγησε, η Κύπρος εξακολουθεί να παραμένει από τις φθηνότερες χώρες στην ΕΕ όσον αφορά τα καύσιμα. Σύμφωνα με το τελευταίο Weekly Oil Bulletin που είναι αναρτημένο στη σελίδα της Κομισιόν, ημερομηνίας 2 Απριλίου, δηλαδή πριν την εφαρμογή της μείωσης του φόρου κατανάλωσης, η Κύπρος βρισκόταν στην 6η φθηνότερη θέση πανευρωπαϊκά, όσον αφορά τη βενζίνη 95 και στην 7η θέση όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή προχώρησε σε σύγκριση της αύξησης των μέσων τιμών καυσίμων στην Κύπρο και στην ΕΕ τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, πριν και μετά την έναρξη του πολέμου. Όπως εξήγησε στο ΚΥΠΕ ο κ. Καραγιώργης, η αύξηση που σημείωσε η βενζίνη 95 στην Κύπρο ήταν 11,9 σεντ, την ώρα που κατά μέσο όρο στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 17,7 σεντ και στην Ελλάδα κατά 19,2 σεντ. Αντίστοιχα, οι μέσες τιμές του πετρελαίου κίνησης αυξήθηκαν στην Κύπρο κατά 20,7 σεντ, την ώρα που κατά μέσο όρο στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 32,2 σεντ και στην Ελλάδα κατά 34,9 σεντ.

Απαντώντας στο γιατί συμβαίνει αυτό, ο κ. Καραγιώργης είπε ότι ένας σημαντικός παράγοντας είναι ότι οι αυξήσεις στην Κύπρο μπαίνουν σταδιακά. «Μπορεί η εταιρεία να έχει αύξηση 25 σεντ το λίτρο, αλλά δεν την εφαρμόζει αμέσως. Βάζει 5 σεντ τη μια μέρα, 5 σεντ την επόμενη. Δεν έρχονται νέα φορτία κάθε μέρα, αλλά βάζουν σταδιακά την αύξηση», είπε.

Ο κ. Καραγιώργης τόνισε ότι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις και συνεχίζει εντατικά τους ελέγχους, ώστε οποιεσδήποτε αυξήσεις να είναι ανάλογες και πλήρως τεκμηριωμένες, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις διεθνείς τιμές όσο και παράγοντες όπως τα αυξημένα μεταφορικά κόστη και τα ασφάλιστρα. Όπως σημείωσε, μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί τυχόν παρατυπίες. «Βρίσκουμε ότι οι τιμές που έχουμε σήμερα είναι αιτιολογημένες με βάση τις τιμές που αγοράζουν οι εταιρείες. Τα φορτία που έρχονται είναι συνέχεια πιο ακριβά», είπε.

«Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι, σε περίπτωση που εντοπιστούν αδικαιολόγητες αυξήσεις ή στρεβλώσεις στην αγορά, η Υπηρεσία και το Υπουργείο θα προχωρήσουν άμεσα στη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων», είπε, ενώ κάλεσε τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα παρατηρητικοί, όσον αφορά τα πρατήρια από τα οποία αγοράζουν, για να μπορούν να επωφελούνται τις πιο φτηνές τιμές, καθώς οι διακυμάνσεις μεταξύ των πρατηρίων είναι μεγάλες.

Διαβάστε επίσης: Φθηνότερα τα καύσιμα από τα μεσάνυχτα- Σε εφαρμογή η μείωση του φόρου

Πηγή: ΚΥΠΕ