Από τα μεσάνυχτα τέθηκε σε εφαρμογή η μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης κατά 8,33 σεντ το λίτρο, περιορίζοντας εν μέρει την αλματώδη αύξηση των διεθνών τιμών, ένα μήνα και κάτι μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Μετά την εφαρμογή της μείωσης, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε στο 1,529 ευρώ το λίτρο. Το φθηνότερο πρατήριο διαθέτει την αμόλυβδη 95 στο 1,444 ευρώ, ενώ το ακριβότερο στο 1,639 ευρώ.

Η αμόλυβδη 98 οκτανίων πωλείται κατά μέσο όρο στο 1,594 ευρώ το λίτρο, με το φθηνότερο πρατήριο στο 1,494 ευρώ και το ακριβότερο στο 1,769 ευρώ.

Όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης, η μέση τιμή παγκύπρια διαμορφώθηκε στο 1,853 ευρώ το λίτρο, με το φθηνότερο πρατήριο στο 1,747 ευρώ και το ακριβότερο στο 1,957 ευρώ.

Η μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα θα ισχύει έως τις 30 Ιουνίου