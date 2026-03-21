Την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Κύπρου στο «Α-» και την βραχυπρόθεσμη στο «Α-2», επιβεβαίωσε το βράδυ της Παρασκευής ο οίκος αξιολόγησης S&P Global Ratings, διατηρώντας «θετικές προοπτικές» για την κυπριακή οικονομία.

Οι θετικές προοπτικές αντικατοπτρίζουν την άποψή του αμερικανικού οίκου ότι η εξωτερική απόδοση της Κύπρου θα μπορούσε να ξεπεράσει την πρόβλεψή του για την πορεία της κυπριακής οικονομίας τα επόμενα δύο χρόνια, «λόγω του ταχύτερου ρυθμού μείωσης της εξωτερικής μόχλευσης της - ακόμη και έναντι των αβεβαιοτήτων που δημιουργεί η συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή».

«Παρά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, εξακολουθούμε να αναμένουμε ότι η οικονομία της Κύπρου θα διατηρήσει ισχυρή ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια», υπογραμμίζει ο αμερικανικός οίκος, ο οποίος αναμένει αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά μέσο όρο 2,8% μεταξύ 2026 και 2029, υποστηριζόμενη από την ισχυρή εγχώρια ζήτηση.

Σύμφωνα με τον S&P η οικονομία της Κύπρου θα αναπτυχθεί το 2026 κατά περίπου 2,8%, παρά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς η εγχώρια ζήτηση, όπως αναφέρει, θα γίνει ένας πιο σημαντικός μοχλός ανάπτυξης, με την ιδιωτική κατανάλωση να επωφελείται από τους υψηλότερους πραγματικούς μισθούς και τις ιδιωτικές επενδύσεις, συμπληρωμένες από δημόσιες επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από κεφάλαια New Generation - EU.

Επίσης, αναμένει ότι το δημοσιονομικό πλεόνασμα θα ανέλθει κατά μέσο όρο άνω του 3% του ΑΕΠ μέχρι το 2029, εξέλιξη που θα μειώσει το καθαρό χρέος της γενικής κυβέρνησης σε ελαφρώς πάνω από 30% του ΑΕΠ κατά την ίδια περίοδο, όπως σημειώνει.

Αναφέροντας ότι ο πληθωρισμός παρέμεινε χαμηλός στις αρχές του 2026, φτάνοντας στο 0,9% τον Φεβρουάριο, ο S&P αναμένει ότι μια απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας θα ωθήσει τον πληθωρισμό πάνω από το 2% για φέτος.

"Η επιβεβαίωση της αξιολόγησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στη βαθμίδα Α με θετική προοπτική από τον οίκο S&P συνιστά μια ακόμη ισχυρή και έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης προς την οικονομία της χώρας μας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή.



Πηγή: ΚΥΠΕ