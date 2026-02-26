Οι συνολικές καταθέσεις τον Ιανούαριο 2026 κατέγραψαν καθαρή μείωση €851,2 εκατ., σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ), που δημοσίευσε την Πέμπτη η Κεντρική Τράπεζα. Την ίδια ώρα, τα συνολικά δάνεια κατέγραψαν αύξηση κατά €76,4 εκατ.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, οι συνολικές καταθέσεις τον Ιανουάριο 2026 κατέγραψαν καθαρή μείωση €851,2 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €877,1 εκατ. τον Δεκέμβριο 2025.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών καταθέσεων έφτασε στο 5,3%, σε σύγκριση με 6,5% τον Δεκέμβριο 2025. Το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων τον Ιανουάριο 2026 έφθασε στα €56,9 δισ.

Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν μείωση €767,7 εκατ. Πιο αναλυτικά, οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά €34,2 εκατ., ενώ οι καταθέσεις των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών κατέγραψαν μείωση €469,7 εκατ. Οι καταθέσεις των υπόλοιπων εγχώριων τομέων παρουσίασαν συνολικά μείωση €332,2 εκατ.

Από την άλλη, τα συνολικά δάνεια τον Ιανουάριο 2026 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €76,4 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €587,2 εκατ. τον Δεκέμβριο 2025. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών δανείων έφτασε στο 11,2%, σε σύγκριση με 10,7% τον Δεκέμβριο 2025. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Ιανουάριο 2026 έφθασε στα €26,9 δισ.

Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €124,2 εκατ. Πιο αναλυτικά, τα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες αυξήθηκαν κατά €22,6 εκατ., ενώ τα δάνεια προς νοικοκυριά παρουσίασαν μηδενική μεταβολή. Τα δάνεια των υπόλοιπων εγχώριων τομέων παρουσίασαν συνολικά αύξηση €101,5 εκατ.

Πηγή: KYΠΕ