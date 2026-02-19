Η Ολομέλεια ενέκρινε τον προϋπολογισμό του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) ο οποίος είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει συνολικές δαπάνες και έσοδα ύψους €41.956.346.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη στεγαστική κρίση και σε προτάσεις και εισηγήσεις για ορθότερο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Διατυπώθηκαν και επικρίσεις για τους χειρισμούς της Κυβέρνησης.

Τα έσοδα αναμένεται να προέλθουν από εισπράξεις από την πώληση κατοικιών, διαμερισμάτων και οικοπέδων (€20.929.400), τόκους εισπρακτέους (€290.000), έσοδα από πολεοδομικά κίνητρα και άλλα σχέδια (€8.000.000), αναλήψεις από δάνεια, συμπεριλαμβανομένης και της χρηματοδότησης από τον δήμο Λεμεσού για το έργο «Προσιτό Ενοίκιο» (€6.400.000), άλλα έσοδα (€108.000) και κρατική χορηγία (€6.222.000).

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες του οργανισμού για το 2026 αφορούν, μεταξύ άλλων, αποδοχές προσωπικού (€2.843.146) αμοιβές και άλλα ωφελήματα (€852.500), αποπληρωμές δανείων/οφειλών και επιστροφές ποσών του Σχεδίου Στέγασης Χαμηλά Αμειβομένων (ΣΣΧΑ) (€3.100.000) και πληρωμές ως φορέας υλοποίησης του σχεδίου «Ανακαινίζω-Ενοικιάζω» (€1.002.000).

Η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου έψεξε για άλλη μια φορά το γεγονός της μη έγκαιρης υποβολής προϋπολογισμών για ψήφιση, αναφέροντας ενδεικτικά ότι από τους 54 ημικρατικούς οργανισμούς, κατέθεσαν τους προϋπολογισμούς τους οι 39 και υπολείπονται άλλοι 15.

Ο Πανίκος Λεωνίδου του ΔΗΚΟ εξήρε το ρόλο του ΚΟΑΓ λέγοντας ότι καθίσταται σημαντικός βραχίονας της στεγαστικής πολιτικής του κράτους.

Είπε ότι οι στεγαστικές ανάγκες, ειδικά στη Λεμεσό, είναι μεγάλες και εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Κυβέρνηση παρακολουθεί το ζήτημα και ανακοινώνει νέα σχέδια ή και βελτιώνει άλλα.

Αναφέρθηκε επίσης σε εισηγήσεις του κόμματός του για περαιτέρω άμβλυνση του προβλήματος και αντιμετώπιση του κατακερματισμού υπηρεσιών.

Η βουλευτής Λευκωσίας Αλεξάνδρα Ατταλίδου είπε ότι ο ΚΟΑΓ απέτυχε στο ρόλο του και στο σκοπό του για αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, και μίλησε για αποτυχία διαδοχικών Κυβερνήσεων. Είπε ότι απαιτείται αλλαγή του μοντέλου που ακολουθούμε με κοινωνική κατοικία, ρυθμιστικά αντίβαρα και σχεδιασμός σε βάθος.

Μίλησε επίσης για επενδυτική φρενίτιδα με αποτέλεσμα οι νέοι του τόπου μας να μην βρίσκουν στέγη και αντιμετώπιση της αποξένωσης της γης και ανεξέλεγκτη πώληση σε ξένους.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης είπε ότι η στεγαστική κρίση είναι πανευρωπαϊκή και χαιρέτισε το γεγονός ότι είναι στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ.

Εξέφρασε επίσης ικανοποίηση για τα στεγαστικά σχέδια του ΚΟΑΓ προς αντιμετώπιση του προβλήματος της προσιτής στέγης. Αναφέρθηκε επίσης την πρόταση του κόμματός του για Ενιαίο Στεγαστικό Φορέα.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου είπε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να προχωρήσει με την ίδρυση ενιαίου φορέα προσθέτοντας ότι παρά τα θετικά στεγαστικά προγράμματα, το πρόβλημα είναι εκεί και χρειάζεται ολιστική προσέγγιση και σχεδιασμός.

Πηγή: ΚΥΠΕ