Ένα ολοκληρωμένο πλέγμα στοχευμένων Σχεδίων Χορηγιών, τα οποία ενδυναμώνουν τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και διευρύνουν τις δυνατότητές τους για πρόσβαση στη χρηματοδότηση εφαρμόζει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για την ευρύτερη ενίσχυση του επιχειρείν στην Κύπρο, ανέφερε ο αρμόδιος Υπουργός Μιχάλης Δαμιανός. Ο Υπουργός μιλούσε την Τετάρτη στην τελετή βράβευσης του κυπριακoύ διαγωνισμού επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2025, στο πλαίσιο του 10ου Ετήσιου Φόρουμ Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, στο Κτήριο Συμβουλίου - Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης.

Όπως ανέφερε, «στην παρούσα φάση βρίσκονται σε εξέλιξη Σχέδια συνολικού προϋπολογισμού €363 εκατομμυρίων. Από το ποσό αυτό, €226 εκατομμύρια προέρχονται από το πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ» και αφορούν στην προγραμματική περίοδο 2021-2027, ενώ τα υπόλοιπα €137 εκατομμύρια αντλούνται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και από το νέο Σχέδιο REPowerEU της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)».

Η επιδίωξη μέσω αυτών των σχεδίων μας, είναι «να ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις μας να επενδύσουν σε δραστηριότητες που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και τις αναπτυξιακές τους προοπτικές. Η αξιοποίηση της τεχνολογίας, η μετάβαση σε πιο βιώσιμα πρότυπα λειτουργίας και η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού αποτελούν βασικούς άξονες για την αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας» συνέχισε. Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται και η στήριξη πρωτοβουλιών, όπως ο διαγωνισμός επιχειρηματικότητας που αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός πιο δυναμικού, εξωστρεφούς και παραγωγικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι, «η ενδυνάμωση της νέας γενιάς σε ζητήματα επιχειρηματικότητας προϋποθέτει ενημέρωση για τις διαθέσιμες επιλογές, καθώς και καθοδήγηση, για να γίνουν τα σωστά βήματα, ανεξαρτήτως τομέα δραστηριοποίησης. Ο διαγωνισμός λειτουργεί ως καταλύτης προς αυτήν την κατεύθυνση, καλλιεργώντας δημιουργικότητα και επιχειρηματική σκέψη στους νέους, ενώ, παράλληλα, τους παρέχει δεξιότητες, γνώση και τα απαραίτητα εργαλεία, για να δώσουν μορφή στις ιδέες τους».

Ο Μιχάλης Δαμιανού επισήμανε ότι, ο κυπριακός διαγωνισμός επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει το βήμα σε ανθρώπους με όραμα να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε πράξη και να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας, επισημαίνοντας ότι, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας αγκαλιάζει τη φιλοσοφία του διαγωνισμού και δίνει προτεραιότητα στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος, που καλλιεργεί τη φαντασία, την τόλμη και τη δημιουργικότητα. «Μέσα από τις δράσεις μας, επιδιώκουμε να ενισχύσουμε ανθρώπους που τολμούν να σκέφτονται διαφορετικά και να διαμορφώνουν το μέλλον. Η συνεχής αναβάθμιση των προγραμμάτων και των πρωτοβουλιών μας αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας για ένα ζωντανό και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον», είπε.

Απευθυνόμενος στους διαγωνιζόμενους ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας τους ενθάρρυνε να αξιοποιήσουν κάθε στιγμή της διαδικασίας, καθώς αποτελεί, όπως είπε, αφετηρία για ακόμη μεγαλύτερα επιτεύγματα, αλλά και σημαντικό θεμέλιο για την επαγγελματική τους πορεία, ενώ ευχήθηκε να συνεχίσουν με αποφασιστικότητα την πορεία τους προς νέες επιτυχίες.

«Η συμμετοχή σας στον κυπριακό διαγωνισμό επιχειρηματικότητας αποτελεί από μόνη της μια σημαντική επιτυχία. Πρόκειται για ένα πολύτιμο ταξίδι γνώσης, μέσα από το οποίο έχετε την ευκαιρία να έρθετε σε επαφή με έμπειρους μέντορες, να αναπτύξετε νέες δεξιότητες και να διευρύνετε τον τρόπο σκέψης σας» είπε καταληκτικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ