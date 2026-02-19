Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) επιτυγχάνει ουσιαστική μείωση του ενεργειακού κόστους και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με το φωτοβολταϊκό πάρκο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του, για τα εγκαίνια του πάρκου.

Όπως αναφέρει, το πάρκο σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό βήμα ενεργειακής αναβάθμισης του μεγαλύτερου και μοναδικού τεταρτοβάθμιου νοσηλευτηρίου της χώρας. Το έργο ενισχύει τη βιωσιμότητα των δημόσιων υποδομών υγείας και εντάσσεται στη στρατηγική πράσινης μετάβασης του Οργανισμού.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα «Ανδρομάχη» του Νοσοκομείου. Προηγήθηκε αγιασμός και ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή του ΟΚΥπΥ, Κύπρο Σταυρίδη, τον Γενικό Διευθυντή της ΑΗΚ, Άδωνη Γιασεμίδη και τον Υπουργό Υγείας, Νεόφυτο Χαραλαμπίδη.

Στους χαιρετισμούς τους, οι παρευρισκόμενοι αναφέρθηκαν στη σημασία της πράσινης μετάβασης των νοσηλευτηρίων του ΟΚΥπΥ, η οποία συμβάλλει ουσιαστικά στη λειτουργική τους αναβάθμιση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η στροφή αυτή καθιστά τον Οργανισμό πιο ανταγωνιστικό και σύγχρονο, με υποδομές φιλικές προς το περιβάλλον και τον πολίτη, υπηρετώντας το κοινό όραμα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής της κοινωνίας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την αποκάλυψη της αναμνηστικής πλάκας.

Όπως σημειώνεται, το έργο υλοποιήθηκε στον χώρο στάθμευσης δυτικά του Νοσοκομείου και διαθέτει συνολική δυναμικότητα 1.3 MWp, με συνολικό κόστος €1,8 εκατομμυρίων (πλέον Φ.Π.Α.). Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με το ποσό των €1.299.030 να καλύπτεται από το σχετικό κονδύλι.

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια τοποθετήθηκαν σε μεταλλικές κατασκευές σκίασης, παρέχοντας προστασία από τον ήλιο και τη βροχή στα σταθμευμένα οχήματα επισκεπτών και προσωπικού, ενώ στον χώρο εγκαταστάθηκε σύγχρονος φωτισμός LED για την ενίσχυση της ασφάλειας πεζών και οδηγών. Ο ΟΚΥπΥ σημειώνει ότι ήταν καθοριστική η συμβολή της ΑΗΚ, η οποία παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες και συνέδραμε στην επίβλεψη και διαχείριση του έργου, διασφαλίζοντας την τεχνική αρτιότητα και την ομαλή ενσωμάτωσή του στο ενεργειακό δίκτυο.

"Με την υλοποίηση του Φωτοβολταϊκού Πάρκου, ο ΟΚΥπΥ επιτυγχάνει ουσιαστική μείωση του ενεργειακού κόστους και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ενισχύει τη μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα του Οργανισμού και επιτρέπει την επανεπένδυση πόρων στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας", σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Προστίθεται, ακόμη, ότι το έργο αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης των νοσηλευτηρίων του ΟΚΥπΥ. Αντίστοιχες παρεμβάσεις προγραμματίζονται και σε άλλα δημόσια νοσοκομεία, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής εκσυγχρονισμού των υποδομών υγείας.

