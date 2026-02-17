Την ατζέντα του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών των "27" (ECOFIN) παρουσίασε ο προεδρεύων του οργάνου, Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, επισημαίνοντας κατά την προσέλευσή του το πρωί της Τρίτης στις Βρυξέλλες, ότι «κάθε πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην επιτάχυνση της διαδικασίας είναι ευπρόσδεκτη,» επισημαίνοντας ωστόσο σχετικά με την πρωτοβουλία των "Ε6" ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρειάζεται άλλο κατακερματισμό», αλλά νομίζω ότι είναι καιρός να επιταχυνθεί η διαδικασία μεταβλητών, ειδικά για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Σχετικά με την ατζέντα, ο Υπουργός επισήμανε ότι στο καθιερωμένο πρωινό εργασίας, με όλους τους Υπουργούς παρόντες θα γίνει ενημέρωση από τον επικεφαλής του Eurogroup για τη συνεδρίαση της Δευτέρας, ενώ κατά τη διάρκεια της επίσημης συνάντησης, οι Υπουργοί αναμένεται να συζητήσουν «το προτεινόμενο πακέτο επικουρικών συντάξεων, το οποίο είναι ένα από τα πολύ κρίσιμα στοιχεία της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων». Στη συνέχεια, θα γίνει μια ενημέρωση για τη χρηματοοικονομική στήριξη προς την Ουκρανία, μετά την πρόσφατη απόφαση των ηγετών για τα €90 δισ.

Στην ατζέντα, σύμφωνα με τον κ. Κεραυνό και η υιοθέτηση των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2026 ενώ θα υιοθετήσουν και τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2027, ο οποίος όπως επισήμανε ο Υπουργός, είναι και ο τελευταίος του τρέχοντος ΠΔΠ. Επιπλέον, θα συζητηθούν ορισμένες τροπολογίες για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ από τις συζητήσεις, ο Υπουργός αναμένει «την ενεργοποίηση εκ νέου της ρήτρας διαφυγής για την Αυστρία».

Ερωτώμενος για την πρωτοβουλία των έξι μεγαλύτερων οικονομιών της ΕΕ, γνωστή και ως "E6", ο κ. Κεραυνός είπε ότι «κάθε πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην επιτάχυνση της διαδικασίας είναι ευπρόσδεκτη. Και, φυσικά, έχουμε πάντα κατά νου ότι η ΕΕ δεν χρειάζεται άλλο κατακερματισμό, αλλά νομίζω ότι είναι καιρός να επιταχυνθεί η όλη διαδικασία, ειδικά όσον αφορά την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων».

Σε ερώτηση σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ολοκλήρωσης των χρηματαγορών - την πρόταση για συγκέντρωση της χρηματοπιστωτικής εποπτείας στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) - κατά πόσο αντιδρούν τα κράτη μέλη και κατά πόσο είναι εφικτή η συναίνεση, ο Υπουργός είπε πως «σε γενικές γραμμές, υπάρχει σύγκλιση για την εποπτεία. Νομίζω ότι υπάρχει περισσότερο περιθώριο για περισσότερες συζητήσεις».

Πηγή: ΚΥΠΕ