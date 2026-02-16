Ψηλά στην ατζέντα της αυριανής συνεδρίασης του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων (ECOFIN), βρίσκεται το ζήτημα της Ουκρανίας, με κύριο θέμα την τρέχουσα κατάσταση και τις ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις της ρωσικής επιθετικότητας. Της συνεδρίασης θα προεδρεύσει ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Όπως αναφέρουν διπλωματικοί κύκλοι, κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας καταβάλλεται εντατική και συντονισμένη προσπάθεια, ώστε να διασφαλιστεί ότι η Ουκρανία θα λάβει έγκαιρα και στοχευμένα τη χρηματοδότηση που απαιτείται για τη στήριξη της οικονομίας της και τη διατήρηση της δημοσιονομικής της σταθερότητας.

Σύμφωνα με ανώτερους διπλωμάτες της ΕΕ, οι Υπουργοί Οικονομικών αναμένεται να χαιρετίσουν τη συμφωνία επί της δέσμης προτάσεων που προβλέπει τη χορήγηση δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας για την περίοδο 2026-2027. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της μακροοικονομικής στήριξης της ΕΕ προς το Κίεβο.

Χάρη στη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η εκταμίευση των αναγκαίων κονδυλίων αναμένεται να ξεκινήσει από το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Σύμφωνα με ανώτερους διπλωμάτες της ΕΕ, η τελική έγκριση της δέσμης αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 24 Φεβρουαρίου, ως σημείο χωρίς συζήτηση στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, ημερομηνία που έχει ισχυρό συμβολισμό καθώς είχε ξεκινήσει το 2022 η ρωσική εισβολή.

Παράλληλα, η Κομισιόν αναμένεται να παρουσιάσει αύριο την πορεία εφαρμογής του Κανονισμού SAFE (Δράση για την Ασφάλεια στην Ευρώπη). Στο ίδιο πλαίσιο, το Συμβούλιο θα κληθεί να εγκρίνει εκτελεστικές αποφάσεις για το SAFE σε οκτώ κράτη μέλη. Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, οι αποφάσεις αυτές αποτυπώνουν τη μετάβαση από το επίπεδο της πολιτικής δέσμευσης σε απτά μέτρα, δίνοντας τη δυνατότητα στις συμμετέχουσες χώρες να προχωρήσουν στην προμήθεια σύγχρονου αμυντικού εξοπλισμού και στην ενίσχυση της επιχειρησιακής τους ετοιμότητας.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται επίσης η επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας. Σύμφωνα με ανώτερους διπλωμάτες της ΕΕ, στον κατάλογο αναμένεται να προστεθούν το Βιετνάμ και οι Νήσοι Τερκς και Κέικος, ενώ θα αφαιρεθούν τα Φίτζι, η Σαμόα και το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, μετά από αξιολόγηση της συμμόρφωσής τους με τα διεθνή φορολογικά πρότυπα.

Ο κατάλογος αποτελεί βασικό εργαλείο της Ένωσης για την προώθηση της χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Περιλαμβάνει χώρες που είτε δεν συμμορφώνονται με τα διεθνή φορολογικά πρότυπα είτε δεν έχουν τηρήσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις εντός καθορισμένου χρονοδιαγράμματος, ενισχύοντας την πίεση για μεγαλύτερη διαφάνεια και συνεργασία στον τομέα της φορολογίας.

