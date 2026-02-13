Την υψηλότερη ετήσια επίδοση μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, δηλαδή αύξηση ρυθμού ανάπτυξης ΑΕΠ 4,5% σε ετήσια βάση, κατέγραψε η Κύπρος, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat).

Η Κύπρος κατέγραψε ρυθμό αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) σε όρους όγκου κατά 1,4% το τέταρτο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του ίδιου έτους,

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, η Κύπρος σημείωσε αύξηση 4,5%, καταγράφοντας την υψηλότερη ετήσια επίδοση μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Στην ευρωζώνη, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,3% το τέταρτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ αντίστοιχη αύξηση 0,3% καταγράφηκε και στην ΕΕ. Το τρίτο τρίμηνο του 2025, το ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 0,3% στην ευρωζώνη και κατά 0,4% στην ΕΕ.

Σύμφωνα με την Eurostat, σε ετήσια βάση, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,3% στην ευρωζώνη και κατά 1,5% στην ΕΕ το τέταρτο τρίμηνο του 2025, μετά από αυξήσεις 1,4% και 1,6% αντίστοιχα το προηγούμενο τρίμηνο. Για το σύνολο του 2025, η εκτίμηση ετήσιας ανάπτυξης, βάσει εποχικά και ημερολογιακά προσαρμοσμένων τριμηνιαίων στοιχείων, δείχνει αύξηση 1,5% στην ευρωζώνη και 1,6% στην ΕΕ.

Όσον αφορά την απασχόληση, ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 0,2% τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ το τέταρτο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το τρίτο τρίμηνο του 2025, η απασχόληση είχε αυξηθεί κατά 0,2% στην ευρωζώνη και κατά 0,1% στην ΕΕ.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,6% στην ευρωζώνη και κατά 0,7% στην ΕΕ το τέταρτο τρίμηνο του 2025, μετά από αυξήσεις 0,6% και 0,5% αντίστοιχα το τρίτο τρίμηνο. Για το σύνολο του 2025, η απασχόληση εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 0,7% στην ευρωζώνη και κατά 0,5% στην ΕΕ.

Πηγή:ΚΥΠΕ