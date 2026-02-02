Τιμολογιακή πολιτική που να στοχεύει την υπερκατανάλωση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, καθώς και συστηματικές επενδύσεις για τη μείωση των απωλειών στα δίκτυα παροχής νερού προτείνει ο ΕΟΑ Λευκωσίας για ουσιαστική εξοικονόμηση νερού, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την εφαρμογή οριζόντιας περικοπής υδροδότησης κατά 10%.

Σε ανακοίνωσή του ο ΕΟΑ αναφέρει ότι παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις συζητήσεις γύρω από την εφαρμογή οριζόντιας περικοπής και επισημαίνει ότι η εμπειρία της περιόδου 2008–2010 έδειξε ότι οι περικοπές νερού, πέραν της ταλαιπωρίας των πολιτών, συνοδεύτηκαν από αύξηση του ατιμολόγητου νερού (όταν η ροή επέστρεφε στα κανονικά επίπεδα) στο δίκτυο κατά 7–10 ποσοστιαίες μονάδες, περιορίζοντας τελικά το προσδοκώμενο όφελος.

«Σήμερα, στον ΕΟΑ Λευκωσίας το ατιμολόγητο νερό ανέρχεται σε περίπου 20% και εκτιμάται ότι, σε συνθήκες διαλείπουσας υδροδότησης, το ποσοστό αυτό (εφόσον επανέλθει η κανονική ροή) ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω, λόγω της πρόσθετης καταπόνησης των δικτύων», σημειώνει.

Προσθέτει, δε, ότι τα μέτρα περικοπών συνεπάγονται σε αυξημένες λειτουργικές ανάγκες, όπως συχνότερους χειρισμούς του δικτύου και ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού, ενώ μειώνουν (πιθανόν και να εκμηδενίζουν) την αποτελεσματικότητα επενδύσεων σε σύγχρονες τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα τα συστήματα εντοπισμού αφανών διαρροών, τα οποία προϋποθέτουν συνεχή υδροδότηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ