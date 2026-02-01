Eίμαστε μία από τις ελάχιστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεχίζουμε να φορολογούμε το τραπεζικό σύστημα δύο φορές, με φορολόγηση των κερδών και των υπερκερδών και με ποσοστό επί των καταθέσεων, δήλωσε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα "Ο Φιλελεύθερος", που δημοσιεύεται την Κυριακή, ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, σημειώνοντας πως "όσοι κάνουν σκέψεις γύρω από αυτό το θέμα θα πρέπει να σταθμίσουν όλα τα δεδομένα"

Ο κ. Κεραυνός ανέφερε πως είναι σεβαστές οι απόψεις των κομμάτων, όμως υπάρχουν και οι απόψεις του ΔΝΤ, υπάρχουν οι απόψεις του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, ο οποίος μας έχει δανείσει δισεκατομμύρια και τον οποίο αρχίσαμε να αποπληρώνουμε από φέτος. Καταβάλλουμε περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ τον χρόνο και έχουμε να αποπληρώσουμε συνολικά 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ανέφερε

«Επομένως, όσοι κάνουν σκέψεις γύρω από αυτό το θέμα θα πρέπει να σταθμίσουν όλα τα δεδομένα, γιατί είμαστε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιολογούμαστε από τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οφείλουμε να λειτουργούμε εντός των ευρωπαϊκών πλαισίων. Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία εποπτεύει τις συστημικές μας τράπεζες, δηλαδή τις τρεις μεγάλες τράπεζες που έχουμε, έχει τοποθετηθεί επίσης αρνητικά σε αυτό το θέμα. Και όλα αυτά δεν μπορούν να είναι τυχαία», σημείωσε.

Μόλις πρόσφατα, ανέφερε, οι κυπριακές τράπεζες έχουν μειώσει τα προβληματικά δάνεια από τους ισολογισμούς τους και η κεφαλαιακή τους επάρκεια βρίσκεται σήμερα σε καλή κατάσταση. Όμως, συνέχει με βάση τις οδηγίες της εποπτείας, προκύπτει ανάγκη για πρόσθετες προβλέψεις και, για κάποιες τράπεζες, ακόμη και ανάγκη για πρόσθετη κεφαλαιακή επάρκεια. «Επομένως, όλα αυτά δεν πρέπει να διαφεύγουν της προσοχής κατά την κατάθεση οποιασδήποτε πρότασης».

Για την φορολογική μεταρρύθμιση, ο ΥΠΟΙΚ ανέφερε ότι αγγίζει την τεράστια πλειοψηφία των πολιτών. δίνει έμφαση σε κάποιες κατευθύνσεις - στρατηγικές της Κυβέρνησης, όπως το στεγαστικό, η υπογεννητικότητα και η πράσινη μετάβαση, ενώ δηλώνει πως ο ισχυρισμός πως είναι περίπλοκη δεν μπορεί να τεκμηριωθεί, γιατί υπάρχουν οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες και αυτή του Τμήματος Φορολογίας.

«Μπορεί να υπάρχει κάποιο θέμα ερμηνείας, ώστε να αντιληφθούν κάποιοι τι ακριβώς σημαίνουν κάποιες νέες πρόνοιες της φορολογικής μεταρρύθμισης, οι οποίες όμως απαντώνται άμεσα από το Τμήμα Φορολογίας», είπε.

Ο κ. Κεραυνός είπε ότι με αύξηση του αφορολόγητου ποσού στις 22.000 ευρώ, οι περισσότεροι από τους χαμηλά αμειβόμενους δεν θα φορολογούνται καθόλου κι αυτό είναι πολύ πρωτοποριακό.

Ο Μάκης Κεραυνός δήλωσε ότι η μεγάλη επιτυχία στην έξοδο της Κύπρου στις αγορές οφείλεται στην ορθή οικονομική πολιτική που εφαρμόζει η Κυβέρνηση και το μεγάλο όφελος για τους πολίτες είναι ότι με τον δανεισμό συντηρούμε τα πλεονάσματά μας και, μέσω αυτών, μειώνουμε το δημόσιο χρέος. «Ενώ ο στόχος ήταν να μειωθεί στο 60% μέχρι το τέλος του 2026, αυτή τη στιγμή έχει μειωθεί στο 55%. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να απελευθερώνεται οικονομική δυνατότητα για το κράτος, ώστε να προχωρήσει σε πρόσθετες αναπτυξιακές δαπάνες αλλά και σε βελτίωση της κοινωνικής πολιτικής. Επομένως, όλα αυτά είναι αλληλένδετα και στο τέλος της ημέρας μεταφέρονται στη βελτίωση της γενικότερης ευημερίας των πολιτών», ανέφερε.

Σημείωσε, επίσης, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει προγραμματισμός να βγει η Κύπρος εκ νέου στις αγορές, παρά το γεγονός ότι για πολύ μικρά ποσά, τα οποία αφορούν κάποια μικρά ομόλογα που ενδεχομένως λήγουν, γίνονται κάποιες μικρές έξοδοι και ανανεώσεις μικρών γραμματίων.

Για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση ανέφερε πως πρωτααρχικός στόχος είναι η αύξηση των χαμηλών συντάξεων και η διόρθωση κάποιων στρεβλώσεων, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι ενώ δίνεται μια χαμηλή σύνταξη, αυτή συμπληρώνεται με το λεγόμενο "μικρό τσεκούδι" από το Πάγιο Ταμείο.

"Όλα αυτά θα πρέπει να διορθωθούν και να υπαχθούν κάτω από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων", σημείωσε.

Στις δηλώσεις του στον "Φ" ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ακόμη ότι λόγω των οικονομικών αποτελεσμάτων της Κύπρου και της Προεδρίας της ΕΕ, η κυβέρνηση προχώρησε σε εκστρατεία στις γειτονικές χώρες του Αραβικού κόλπου, για να βελτιωθούν οι σχέσεις της, τόσο σε πολιτικό όσο και οικονομικό επίπεδο. Γίνονται, σημείωσε, συζητήσεις για επενδύσεις σε τομείς όπου υπάρχουν προτεραιότητες και σημαντικές ανάγκες κι ένας από αυτούς τους τομείς είναι η ενέργεια.

Αναφερόμενος στο τερματικό του Βασιλικού και στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου- Ελλάδας, είπε πως η Κυβέρνηση έχει κληρονομήσει σοβαρά προβλήματα και πως γίνονται προσπάθειες για να προχωρήσουν και τόνισε πως υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες για να μην τιναχθούν στον αέρα τα δυο έργα.

Σε σχέση με το τερματικό του Βασιλικού και την έλευση φυσικού αερίου ανέφερε ότι η Κυβέρνηση αναμένει (από τη ΔΕΦΑ) τις εισηγήσεις της γαλλικής εταιρείας για τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσει. «Όσον αφορά το ζήτημα του GSI, οι πρόσφατες τοποθετήσεις τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Κύπρο, στο υψηλότερο επίπεδο, από τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο αντίστοιχα, για την ανάγκη αναθεώρησης των μελετών και για τη σημαντική ανάγκη εξεύρεσης πρόσθετων και νέων επενδυτών, επιβεβαιώνουν ότι γίνεται διαχείριση σε πιο ορθολογική βάση για την αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων» σημειώνει.



Πηγή: ΚΥΠΕ