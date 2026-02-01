Σχεδόν τέσσερεις στους δέκα (36,5%) εργαζομένους στην Κύπρο αμείβονται με μισθό έως €1.500 μεικτά, ποσοστό που για τους Κύπριους εργαζόμενους διαμορφώνεται στο 30,2%. Επιπλέον, 43,9% των Κυπρίων αμείβονται με €1.500-€2.999 και συνεπώς επτά στους 10 εργαζομένους λαμβάνουν μέχρι €2.999.



