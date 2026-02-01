Σε σκληρό παζάρι διαπραγμάτευσης τιμών βρίσκεται η κυπριακή Κυβέρνηση με τις εταιρείες ENI και TOTAL για την εκμετάλλευση του κοιτάσματος στο οικόπεδο 6, δηλαδή στον «Κρόνο».
Σκληρό παζάρι τιμών για Κρόνο με φόντο Προεδρικές αλλά και την τουρκική απειλή
