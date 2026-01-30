Ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός εξέφρασε την ικανοποίηση του σχετικά με τις συνεχόμενες πρόσφατες επιτυχίες του Τμήματος Τελωνείων στα σημεία ελέγχου εισόδου και εξόδου της Δημοκρατίας, αεροδρόμια, λιμάνια και σημεία διέλευσης της «πράσινης γραμμής».

Σε γραπτή του δήλωση αναφέρει ότι «επιτυχής εντοπισμός και κατασχέσεις πολυάριθμων παράνομων προϊόντων επιβεβαιώνουν στην πράξη την αποτελεσματικότητα των στοχευμένων μέτρων που εφαρμόζει το κράτος, καθώς και τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση των τελωνειακών λειτουργών».

«Είναι με μεγάλη ευχαρίστηση που διαπιστώνω ότι, η εντατικοποίηση των αυστηρών ελέγχων ιδίως στα σημεία πρόσβασης προς και από τις κατεχόμενες περιοχές και η κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων προϊόντων τα οποία επιχειρείται να εισαχθούν στις ελεύθερες περιοχές χωρίς την καταβολή της νενομισμένης φορολογίας, οφείλεται τόσο στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, όσο και στο πλαίσιο της ευρύτερης κυβερνητικής στρατηγικής για την πάταξη του λαθρεμπορίου», συνεχίζει ο Υπουργός.

Η κυβέρνηση, καταλήγει, «πιστή στην πολιτική της, θα συνεχίσει να ενισχύει το έργο του Τμήματος Τελωνείων για αποτελεσματικότερη άσκηση ελέγχου στα σημεία διέλευσης προς και από τις ελεύθερες περιοχές με στόχο την ορθή εφαρμογή των κανόνων του εμπορίου της «Πράσινης Γραμμής» και την προστασία του εμπορίου στις περιοχές που ελέγχει η Δημοκρατία ώστε να διασφαλίζεται η ισονομία, οι σωστές πρακτικές του εμπορίου, η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και η ενίσχυση των δημόσιων εσόδων».

Πηγή: ΚΥΠΕ