Η Ελλάδα θα προσλάβει εξωτερικό σύμβουλο για να επανεξετάσει το κόστος της κατασκευής ενός από τα μεγαλύτερα υποβρύχια καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο, το οποίο θα συνδέει την ηπειρωτική Ευρώπη με την Κύπρο, ανακοίνωσε την Τρίτη ο Έλληνας υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, καθώς η χώρα αναζητά νέες επενδύσεις, σημειώνει το Reuters.

Το έργο, γνωστό ως Great Sea Interconnector, με προϋπολογισμό 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, που χρηματοδοτείται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει καθυστερήσει λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων στην ανατολική Μεσόγειο αλλά και γιατί η Κύπρος έχει ζητήσει επανειλημμένα διευκρινίσεις σχετικά με το συνολικό κόστος, τη βιωσιμότητα και τυχόν ευθύνες για απρόβλεπτες καθυστερήσεις.

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) έχει αναλάβει την ολοκλήρωση του έργου.

Τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για το καλώδιο τους τελευταίους μήνες, ενώ η Κύπρος δήλωσε ότι έχει προσεγγίσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για πιθανή συνεργασία στο έργο.

«Η απόφαση της Ελλάδας και της Κύπρου είναι να προχωρήσουμε, να επανεξεταστεί το κόστος από έναν από τους πιο φημισμένους οίκους στον κόσμο και, με αυτό τον τρόπο, να καταφέρουμε προσελκύσουμε επενδυτές είτε από τη Μέση Ανατολή είτε από την Αμερική», δήλωσε ο κ. Παπαστάυρου σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Open την Τρίτη.

«Για να μπει ένας νέος επενδυτής πρέπει τα νούμερα να είναι επικαιροποιημένα», πρόσθεσε.

«Με την είσοδο νέων επενδυτών θα υπάρξει μεγαλύτερη μετοχική βάση, η οποία θα επιτρέψει την ολοκλήρωση του έργου», επεσήμανε.

Εν τω μεταξύ, η γαλλική εταιρεία κατασκευής καλωδίων Nexans, η οποία κέρδισε τη σύμβαση ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια των καλωδίων, ανακοίνωσε αυτό το μήνα ότι επαναδιαπραγματεύεται το χρονοδιάγραμμα παράδοσης, αναγνωρίζοντας τις καθυστερήσεις.

Συνολικά για τις διασυνδέσεις ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι «αποκτούν πολύ μεγάλη αξία».

«Και η Σαουδική Αραβία βλέπει την Ελλάδα ως πύλη εισόδου», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Ενέργειας μίλησε και για τον IMEC, τον διάδρομο από την Ινδία, λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι στο σημείο εισόδου και για αυτόν τον διάδρομο.

Πηγή: skai.gr