Ως ιστορικό γεγονός χαρακτήρισε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, την προσφορά €16,5 δισ. για την έκδοση 10ετούς ομολόγου €1 δισ. της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι το επιτόκιο 3,25% που εξασφάλισε είναι το χαμηλότερο από όλες τις πρόσφατες εκδόσεις χωρών.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία ζήτησε προσφορές για €1 δισ. και υπήρξε προσφορά για €16,5 δισ. Αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός. Πρώτη φορά συμβαίνει μία τόσο μεγάλη διάθεση για επένδυση σε ομόλογο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ήταν μια έκδοση με μεγάλη επιτυχία, με ένα πολύ χαμηλό επιτόκιο, 3,25%, το χαμηλότερο από όλες τις πρόσφατες εκδόσεις χωρών», ανέφερε, σημειώνοντας τις πρόσφατες εκδόσεις Ελλάδας, Πορτογαλίας, και άλλων χωρών.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, «αυτό επιβεβαιώνει την αναγνώριση από τους ξένους επενδυτές της ορθής οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζει η Κυβέρνησή μας, που δημιουργεί συνθήκες σταθερότητας της οικονομίας και συνθήκες ασφάλειας για τους επενδυτές».

Όπως είπε, η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να συνεχίσει αυτή την ορθή πολιτική, η οποία διασφαλίζει και τη μελλοντική αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας και δίνει και τη δυνατότητα «να μεταφέρουμε αυτά τα θετικά αποτελέσματα και στην κοινωνία μας».

«Δεν είναι πρόσθετο χρέος, είναι η αντικατάσταση κάποιου που λήγει», διευκρίνισε, απαντώντας σε ερώτηση. Υπενθύμισε ότι ήδη «έχουμε κατορθώσει να μειώσουμε το δημόσιο χρέος στο 55% περίπου, ενώ ο στόχος ήταν στο 60% στο τέλος αυτής της χρονιάς. Εμείς το πετύχαμε από το 2025. Είναι μια σημαντική εξέλιξη, γιατί δίνει τη δυνατότητα να δημιουργηθούν δυνατότητες για αύξηση των δαπανών σε αναπτυξιακά έργα και κοινωνική πολιτική».

Πηγή: ΚΥΠΕ