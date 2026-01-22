Από διεθνείς επενδυτές προήλθε το 80% των προσφορών για το 10ετές ομόλογο αναφοράς ύψους €1 δισ., που εξέδωσε την Τετάρτη η Κυπριακή Δημοκρατία.

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, αναφορικά με τις λεπτομέρειες της έκδοσης, σημειώνεται ότι ως η πρώτη κοινοπραξία από τότε που η Κυπριακή Δημοκρατία ανέκτησε την αξιολόγηση «Α» από όλους τους κορυφαίους οίκους αξιολόγησης, το νέο 10ετές ομόλογο αναφοράς προσέλκυσε προσφορές από ένα ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας επενδυτών πραγματικών χρημάτων.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή, σχεδόν το 80% των προσφορών προήλθε από διεθνείς επενδυτές. Από αυτούς τους συμμετέχοντες, το υψηλότερο ποσοστό προήλθε από το Ηνωμένο Βασίλειο (43,5%), ακολουθούμενο από τις Σκανδιναβικές χώρες (14,0%), την Πορτογαλία (9,7%), τη Γερμανία και την Αυστρία (4,6%), τη Γαλλία (2,5%), την Ολλανδία (1,6%) και την Ιταλία (1,6%).

Όσον αφορά τις κατηγορίες των επενδυτών, η πλειονότητα των συμμετεχόντων ήταν διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων (53,8%), ακολουθούμενες από τράπεζες (25,8%), ασφαλιστικές/συνταξιοδοτικές εταιρείες (8,1%) και κεντρικές τράπεζες και επίσημους οργανισμούς (7,8%).

Το 10ετές ομόλογο αναφοράς τιμολογήθηκε στο επίπεδο mid-swaps +44 μονάδες βάσεως, που ισοδυναμεί με απόδοση επαναγοράς 3,339% και διαφορά τιμής (spread) +51,0 μονάδες βάσεως έναντι του DBR 2,6% τον Αύγουστο του 2035. Οι ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι Barclays, J.P. Morgan, Morgan Stanley και Société Générale. Επιπλέον, η Τράπεζα Κύπρου ενήργησε ως Συν-Διαχειριστής σε αυτή τη συναλλαγή. Το νέο ομόλογο θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου σύμφωνα με το Αγγλικό δίκαιο με την χρήση του προγράμματος EMTN της Κυπριακής Δημοκρατίας (ISIN XS3281842578).

Σύμφωνα με το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου στις 10:30 (ώρα Λονδίνου), η Κυπριακή Δημοκρατία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να επιστρέψει στην αγορά με ένα νέο 10ετές ομόλογο αναφοράς, λήξης τον Ιανουάριο του 2036, με τη συναλλαγή να ξεκινά στο εγγύς μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Διαβάστε επίσης: ΥΠΟΙΚ στο ECOFIN: Η ενίσχυση οικονομικής αυτονομίας και θέσης ΕΕ βασικές αρχές

Όπως σημειώνεται, αυτή αποτελεί την πρώτη νέα κοινοπραξία της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον Ιούνιο του 2024 και την πρώτη νέα 10ετή ομολογιακή σύμβαση αναφοράς για την Κυπριακή Δημοκρατία από τον Απρίλιο του 2023, διοχετεύοντας ρευστότητα σε ένα βασικό σημείο αναφοράς τιμολόγησης της καμπύλης της Κύπρου.

"Μετά από ισχυρή συμμετοχή των επενδυτών και εποικοδομητικά σχόλια κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Κυπριακή Δημοκρατία άνοιξε επίσημα το βιβλίο για τη νέα συναλλαγή αναφοράς 10ετούς ομολόγου ύψους 1 δισ. ευρώ (WNG) το επόμενο πρωί στις 08:27 (ώρα Λονδίνου) με τις αρχικές προβλέψεις να δημοσιεύονται στην περιοχή m/s+52 μονάδες βάσεως. Η συναλλαγή προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από την αρχή και στις 10:00 (ώρα Λονδίνου), το βιβλίο παραγγελιών ξεπέρασε τα 14,5 δισ. ευρώ (εξαιρουμένου των συμφερόντων των αναδόχων) και οι προβλέψεις αναθεωρήθηκαν στην περιοχή m/s+47 μονάδες βάσεως (+/-3 μονάδες βάσης WPIR)", αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η δυναμική στο υψηλής ποιότητας βιβλίο εντολών συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια του πρωινού, γεγονός που επέτρεψε στην Κυπριακή Δημοκρατία να περιορίσει περαιτέρω το spread κατά 3 μονάδες βάσεως στα m/s+44 μονάδες βάσης. Το τελικό βιβλίο προσφορών έκλεισε με συνολική ζήτηση άνω των 16,4 δισ. ευρώ (εξαιρουμένου των συμφερόντων των αναδόχων). "Αυτό αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών που επιτεύχθηκε σε κοινοπρακτική συναλλαγή από την Κυπριακή Δημοκρατία, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειωθεί το 2023 με το Βιώσιμο Ομόλογο", σημειώνεται.

Στις 13:50 ώρα Λονδίνου, το νέο 10ετές ομόλογο ύψους 1 δισ. ευρώ τιμολογήθηκε επίσημα σε m/s+44 μονάδες βάσης, που ισοδυναμεί με απόδοση επαναγοράς 3,339% και spread +51,0 μονάδες βάσης έναντι του DBR 2,6% τον Αύγουστο 2035.

Πριν από την ανακοίνωση, οι ανάδοχοι προσδιόρισαν την εύλογη αξία του νέου 10ετούς Κυπριακού ομολόγου αναφοράς στην περιοχή χαμηλού m/s+40bps. Από αυτή την άποψη, η συναλλαγή τιμολογήθηκε με ελάχιστη παραχώρηση νέας έκδοσης, η οποία σε συνδυασμό με το ρεκόρ προσφορών που ληφθηκαν, "αποτελεί απόδειξη της συνεχιζόμενης ισχυρής υποστήριξης από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα προς την Κυπριακή Δημοκρατία, υποστηριζόμενη από τα σταθερά οικονομικά της θεμελιώδη στοιχεία και την θετική πορεία των αξιολογήσεών της", υπογραμμίζεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ