Διοικητικές κυρώσεις ύψους €2,3 εκ. επέβαλε το 2025 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), ως αποτέλεσμα τον εποπτικών ελέγχων που διεξήγαγε, όπως είπε σε διάσκεψη Τύπου την Τετάρτη ο Πρόεδρος της ΕΚΚ, Γιώργος Θεοχαρίδης, για τον απολογισμό του έργου της Επιτροπής για το έτος.

Η ΕΚΚ πραγματοποίησε περίπου 600 επιτόπιους και εξ αποστάσεως ελέγχους σε Κυπριακές Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) και εκτεταμένους ελέγχους σε Διαχειριστές και Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων, Εκδότες και Υποδομές Αγοράς.

Σύμφωνα με τον κ. Θεοχαρίδη, η εποπτεία επικεντρώθηκε στην επαγγελματική συμπεριφορά, τους κινδύνους βιωσιμότητας, την ποιότητα δεδομένων, την κεφαλαιακή επάρκεια και τη συμμόρφωση με τα κανονιστικά πλαίσια MiFID II, DORA και MiCA, αλλά και σε νέες προκλήσεις, όπως η προώθηση επενδυτικών προϊόντων μέσω ατόμων με επιρροή (finfluencers).

Επιπλέον, σημείωσε ότι δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με 43 θεματικούς ελέγχους και ενισχυμένη παρακολούθηση συμμόρφωσης με τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ, ιδίως σε σχέση με τη Ρωσία.

Από τους ελέγχους επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις ύψους €2,3 εκ., ενώ την τελευταία τριετία τα πρόστιμα ανήλθαν συνολικά σε €7,3 εκ. Όπως διευκρίνισε, τα έσοδα από τα πρόστιμα πηγαίνουν στο πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας.

Πέραν από τις διοικητικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν, ο κ. Θεοχαρίδης ανέφερε ότι σε πάνω από 170 περιπτώσεις ζητήθηκε η λήψη διορθωτικών μέτρων, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις ανακλήσεις αδειών και πέντε αναστολές διαπραγμάτευσης κινητών αξιών στο ΧΑΚ. Επίσης, δύο υποθέσεις διαβιβάστηκαν στην Αστυνομία, πέντε στον Γενικό Εισαγγελέα και δύο στη ΜΟΚΑΣ.

Η ΕΚΚ προχώρησε, ακόμα, στην έκδοση δεκάδων προειδοποιήσεων προς το επενδυτικό κοινό για μη αδειοδοτημένες διαδικτυακές οντότητες και ενίσχυσε τις εκστρατείες ενημέρωσης και προστασίας των πολιτών από φαινόμενα ηλεκτρονικής απάτης.

Άνοδος 2,53% στις εποπτευόμενες εταιρείες τα τελευταία 5 χρόνια

Σύμφωνα με τον κ. Θεοχαρίδη, «παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, κυρίως λόγω εξωγενών παραγόντων», ο αριθμός εποπτευόμενων οντοτήτων κατέγραψε άνοδο 2,53% τα τελευταία πέντε χρόνια (2020-2025), κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, «αποτελεί ένδειξη ότι η Κύπρος εξακολουθεί να συγκεντρώνει ουσιαστικά πλεονεκτήματα ως επενδυτικός προορισμός.

Συγκεκριμένα, το 2025 εγκρίθηκαν 47 νέες άδειες. Από αυτές, οι 26 δραστηριοποιούνται στις συλλογικές επενδύσεις, οι 12 στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, 8 στην παροχή κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων και μία στην παροχή διοικητικών υπηρεσιών.

Στο τέλος του 2025, ο συνολικός αριθμός εποπτευόμενων οντοτήτων ανήλθε στις 808, ενώ βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης για αδειοδότηση ακόμα 61 αιτήσεις. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια στους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων ανήλθαν στα €11,4 δισ., «με σημαντικό μέρος να επενδύεται στην κυπριακή οικονομία», όπως είπε.

Ενεργός ρόλος ΕΚΚ στην Προεδρία ΕΕ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής υπογράμμισε τον ενεργό ρόλο που θα διαδραματίσει η ΕΚΚ, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Κύπρου στο Συμβούλιο ΕΕ. Όπως σημείωσε, η προετοιμασία για την Προεδρία αποτέλεσε βασική προτεραιότητα της Επιτροπής για το 2025, αφού περισσότερα από 15 στελέχη της ΕΚΚ έχουν αναλάβει καθήκοντα ως εμπειρογνώμονες σε σημαντικούς νομοθετικούς φακέλους.

Συγκεκριμένα, η ΕΚΚ εμπλέκεται ενεργά στο Πακέτο Νομοθετικών Προτάσεων για τις Υποδομές της Αγοράς (Market Infrastructure Package), στη Στρατηγική για τις Λιανικές Επενδύσεις (Retail Investment Strategy) και στην αναθεώρηση του πλαισίου γνωστοποιήσεων βιωσιμότητας (SFDR).

Παράλληλα, η ΕΚΚ έχει αναλάβει τη διοργάνωση των συνεδριάσεων του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και του Συμβουλίου των Εποπτών της ESMA τον Απρίλιο 2026.

«Η ΕΚΚ προσεγγίζει την Κυπριακή Προεδρία ως ακόμη μια ευκαιρία ουσιαστικής συνεισφοράς στον ευρωπαϊκό διάλογο διαμόρφωσης ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και ανθεκτικού πλαισίου για τις κεφαλαιαγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης», πρόσθεσε ο κ. Θεοχαρίδης.

Χρηματοοικονομική επιμόρφωση

Σημαντική ήταν η συνεισφορά της ΕΚΚ και στον χρηματοπιστωτικό αλφαβητισμό, συνέχισε ο κ. Θεοχαρίδης. Το 2025 η ΕΚΚ προχώρησε σε εκστρατείες σε 44 σχολεία σε όλες τις επαρχίες, εκπαιδεύοντας περισσότερους από 17.000 μαθητές. Οι λειτουργοί της ΕΚΚ συμμετείχαν, επίσης, σε εκστρατείες σε πανεπιστήμια, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, τηλεοπτικές εκπομπές και σε διεθνείς πρωτοβουλίες, «παρέχοντας έγκυρη ενημέρωση και πρακτικές συμβουλές στο επενδυτικό κοινό».

Τεχνολογική αναβάθμιση και στελέχωση

Επιπλέον, ο Πρόεδρος της ΕΚΚ είπε ότι η Επιτροπή επιτάχυνε τον ψηφιακό της μετασχηματισμό, επενδύοντας σε νέα πληροφοριακά συστήματα, εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, τεχνητή νοημοσύνη και κυβερνοασφάλεια, ενώ υπογράμμισε ότι εντός του 2026 προγραμματίζεται η «ουσιαστική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού» της Επιτροπής.

Σημαντική η αποκρατικοποίηση ΧΑΚ

Ερωτηθείς για τον ρόλο της ΕΚΚ στην αποκρατικοποιήση του ΧΑΚ, ο κ. Θεοχαρίδης σημείωσε ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό έργο. «Θεωρώ ότι είναι κάτι που χρειαζόταν εδώ και αρκετό καιρό να βρεθεί ένας στρατηγικός επενδυτής που να μπορεί να αναπτύξει το Χρηματιστήριο», ανέφερε, σημειώνοντας ότι υπάρχει ανάπτυξη σε όλους τους τομείς του ΧΑΚ. «Από τη στιγμή που είμαστε ένα περιφερειακό χρηματοοικονομικό κέντρο, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα δυνατό και σταθερό χρηματιστήριο», είπε, εκφράζοντας αισιοδοξία για τη διαδικασία.

Όσον αφορά τον ρόλο της ΕΚΚ στη διαδικασία, ο κ. Θεοχαρίδης είπε ότι «δεν έχουμε ενεργό ρόλο στη διαδικασία επιλογής του στρατηγικού επενδυτή, η οποία τρέχει από την κυβέρνηση με το ΔΣ του ΧΑΚ. Εμείς στηρίζουμε τη διαδικασία. Ο ρόλος μας είναι να αξιολογήσουμε τον στρατηγικό επενδυτή, όπως κάνουμε για οποιαδήποτε εταιρεία που παίρνει άδεια».

Καταληκτικά, ο κ. Θεοχαρίδης είπε ότι η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026, οι σημαντικές κανονιστικές μεταρρυθμίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, "καθιστούν την επόμενη περίοδο ιδιαίτερα απαιτητική. Η ΕΚΚ παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην αποστολή της για την προστασία των επενδυτών, τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του επενδυτικού τομέα".

Υπογράμμισε, τέλος, ότι η λογοδοσία και η διαφάνεια αποτελούν βασικούς πυλώνες της λειτουργίας της ΕΚΚ. "Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με την ίδια υπευθυνότητα και προσήλωση και τα επόμενα χρόνια", ανέφερε.

