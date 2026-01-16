Το Τμήμα Φορολογίας ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας υποβολής του Εντύπου Τ.Φ.1220, που αφορά την επιλογή μη φορολόγησης της μίσθωσης ή/και ενοικίασης ακίνητης ιδιοκτησίας, μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2026.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος, η παράταση δίνεται σε συνέχεια της Εγκυκλίου 2/2025, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2025, η οποία αφορά συμφωνίες μίσθωσης που συνάφθηκαν από τις 13 Νοεμβρίου 2017 και μετά, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην εν λόγω εγκύκλιο. Η Εγκύκλιος 2/2025 θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Σημειώνεται ότι από την 1η Απριλίου 2026, σε περιπτώσεις μίσθωσης ακινήτου σε πρόσωπο υποκείμενο στον φόρο για σκοπούς άσκησης φορολογητέας επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο εκμισθωτής θα μπορεί να επιλέγει τη μη φορολόγηση της μίσθωσης ή/και ενοικίασης, ενημερώνοντας τον Έφορο Φορολογίας εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της μίσθωσης, μέσω της υποβολής του Εντύπου Τ.Φ.1220.

Πηγή: ΚΥΠΕ