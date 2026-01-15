Τη συνέχιση της εφαρμογής του μηδενικού συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) σε ορισμένα βασικά είδη για ολόκληρο το 2026 ανακοίνωσε το Τμήμα Φορολογίας, βάσει Διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 21 Νοεμβρίου 2025 (Κ.Δ.Π. 337/2025).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ θα εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2026 στις παραδόσεις συγκεκριμένων προϊόντων, με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών και τη συγκράτηση του κόστους διαβίωσης.

Στα προϊόντα που υπάγονται στο μέτρο περιλαμβάνονται το παιδικό γάλα, τόσο σε υγρή μορφή όσο και σε σκόνη, οι παιδικές πάνες και οι πάνες ενηλίκων, καθώς και τα προϊόντα γυναικείας υγιεινής προστασίας, όπως ταμπόν, σερβιέτες υγιεινής και σερβιέτες ακράτειας.

Μηδενικός ΦΠΑ θα εφαρμόζεται επίσης σε ευρύ φάσμα νωπών ή απλά ψυχόμενων λαχανικών, όπως πατάτες, ντομάτες, κρεμμύδια, σκόρδα και πράσα, κράμβες, κουνουπίδια και μπρόκολα, μαρούλια και ραδίκια, καρότα και ραπάνια, αγγούρια, λοβοφόρα λαχανικά όπως μπιζέλια και φασόλια, καθώς και άλλα λαχανικά όπως μελιτζάνες, πιπεριές, μανιτάρια, σπανάκια, κολοκύθες και κολοκύθια.

Στο μέτρο εντάσσονται και τα νωπά φρούτα, μεταξύ των οποίων μπανάνες, σύκα και αβοκάντο, εσπεριδοειδή, σταφύλια, πεπόνια και καρπούζια, μήλα και αχλάδια, καθώς και φρούτα εποχής όπως βερίκοκα, ροδάκινα, κεράσια, νεκταρίνια, δαμάσκηνα, φράουλες και ακτινίδια.

Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι η εφαρμογή του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ αφορά αποκλειστικά τις κατηγορίες προϊόντων που καθορίζονται στο σχετικό Διάταγμα και καλεί τους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς να συμμορφώνονται πλήρως με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

