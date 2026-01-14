Στη διάθεση των δανειοληπτών για ενημέρωση, καθοδήγηση και στήριξη, συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση των δεδομένων της στεγαστικής πίστης και στην αναζήτηση βιώσιμων λύσεων προς όφελος όλων, δηλώνει ότι βρίσκεται ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥΠΡΟΔΑΤ), σε δελτίο Τύπου σε σχέση με τα στεγαστικά δάνεια και τις τραπεζικές προκλήσεις στην Κύπρο.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, η Κύπρος συγκαταλέγεται σήμερα ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης με τα φθηνότερα στεγαστικά δάνεια, καταλαμβάνοντας θέση στη λεγόμενη «χρυσή πεντάδα», σύμφωνα με πρόσφατα οικονομικά δημοσιεύματα. «Τα επιτόκια στεγαστικής πίστης παραμένουν χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ενισχύοντας θεωρητικά την πρόσβαση των πολιτών στη στέγη», αναφέρεται.

Την ίδια στιγμή, σημειώνεται, «οι κυπριακές τράπεζες συνεχίζουν έναν διαρκή αγώνα για τη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, επιδιώκοντας την περαιτέρω εξυγίανση των ισολογισμών τους». «Παρά τα γεμάτα ταμεία και την αυξημένη ρευστότητα, παρατηρείται έλλειψη επαρκούς αριθμού βιώσιμων δανειοληπτών, γεγονός που περιορίζει τη χορήγηση νέων δανείων», προστίθεται.

Παράλληλα, αναφέρει ο Σύνδεσμος, η Κύπρος προσδοκά να ολοκληρώσει το «Σχέδιο για Προσιτή Στέγη», με στόχο την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος και τη στήριξη των νοικοκυριών που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος στέγασης.

«Η συνολική εικόνα αποτυπώνει ένα τραπεζικό σύστημα με ισχυρή κεφαλαιακή βάση και ανταγωνιστικά στεγαστικά προϊόντα, το οποίο ωστόσο καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τη βιώσιμη δανειοδότηση και τις αυξανόμενες κοινωνικές ανάγκες για προσιτή κατοικία», αναφέρει.

Ο Σύνδεσμος δηλώνει ότι βρίσκεται στη διάθεση των δανειοληπτών για ενημέρωση, καθοδήγηση και στήριξη, «συμβάλλοντας υπεύθυνα» στην καλύτερη κατανόηση των δεδομένων της στεγαστικής πίστης και στην αναζήτηση βιώσιμων λύσεων προς όφελος όλων.

Πηγή: KYΠΕ