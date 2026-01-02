Καθαρή αύξηση €71,5 εκατομμύρια, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, παρουσίασαν τα δάνεια το Νοέμβριο του 2025, εκ των οποίων τα €50 εκ. αφορούσαν δάνεια προς νοικοκυριά, σύμφωνα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ενώ καθαρή αύξηση κατά €330,8 εκατ. σημείωσαν οι συνολικές καταθέσεις, εκ των οποίων τα €258,6 εκατ. αφορούσαν καταθέσεις κατοίκων Κύπρου.

Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Νοέμβριο 2025 έφθασε στα €26,8 δις. και των καταθέσεων στα €57,9 δις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων που δημοσίευσε την Παρασκευή η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), οι συνολικές καταθέσεις τον Νοέμβριο του 2025 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €330,8 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €412,3 εκατ. τον Οκτώβριο 2025.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών καταθέσεων έφτασε στο 6,7%, σε σύγκριση με 6,3% τον Οκτώβριο 2025. Το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων τον Νοέμβριο 2025 έφθασε στα €57,9 δις.

Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €258,6 εκατ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ΚΤΚ, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών αυξήθηκαν κατά €176,4 εκατ. και €26,6 εκατ. αντίστοιχα. Οι καταθέσεις των υπόλοιπων εγχώριων τομέων παρουσίασαν συνολικά αύξηση €55,7 εκατ.

Δάνεια

Εξάλλου, τα συνολικά δάνεια τον Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με την ΚΤΚ, κατέγραψαν καθαρή αύξηση €71,5 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €336,6 εκατ. τον Οκτώβριο 2025.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών δανείων έφτασε στο 10,5%, σε σύγκριση με 10,2% τον Οκτώβριο 2025. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Νοέμβριο 2025 έφθασε στα €26,8 δις.

Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €58,4 εκατ.

Πιο αναλυτικά, τα δάνεια προς νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά €50,3 εκατ., ενώ τα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες κατέγραψαν μείωση €0,7 εκατ. Τα δάνεια των υπόλοιπων εγχώριων τομέων παρουσίασαν συνολικά αύξηση €8,7 εκατ.

Πηγή: ΚΥΠΕ