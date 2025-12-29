Ετήσια αύξηση κατά 5,6% κατέγραψαν τον Νοέμβριο 2025, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών, φτάνοντας τους 119.953 τόνους, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Αύξηση καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (97,4%) και σε αεροπλάνα (27,5%), καθώς και στις πωλήσεις ασφάλτου (42,8%), πετρελαίου κίνησης (1,9%) και βενζίνης (0,4%). Στον αντίποδα, πτώση σημειώθηκε στις πωλήσεις ελαφρού και βαρέος μαζούτ (-44,6% και -39,4% αντίστοιχα), κηροζίνης (-39,8%), πετρελαίου θέρμανσης (-22,2%) και υγραερίου (-18,3%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν πτώση της τάξης του 5,0% στους 55.670 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2025 σημείωσαν μείωση 15,3%. Ενδεικτικά, μειώθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (-40,0%), καθώς και οι πωλήσεις βενζίνης (-12,4%) και πετρελαίου κίνησης (-10,0%). Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Νοεμβρίου 2025 αυξήθηκαν κατά 3,3% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών αυξήθηκαν κατά 4,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πηγή: ΚΥΠΕ